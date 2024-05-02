Samanyolu Haber /Dünya / BM: Gazze'deki yıkım Ukrayna'dakinden fazla /02 Mayıs 2024 00:36

BM: Gazze'deki yıkım Ukrayna'dakinden fazla

Birleşmiş Milletler (BM), soykırımla yargılanan İsrail'in saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde oluşan enkaz ve molozun 2 yıldan uzun süredir Rusya ile savaşan Ukrayna'dakinden fazla olduğunu bildirdi.

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BM Mayın Eylem Servisi (UNMAS), İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik süren saldırıları sonucu oluşan enkaza dikkati çekti. UNMAS, nisan ortası itibarıyla Gazze Şeridi’nde metrekare başına 300 kilograma denk gelecek şekilde toplam 37 milyon ton enkaz oluştuğu tahmininde bulundu.

UNMAS'ın Filistin topraklarıyla ilgili programının başkanı Mungo Birch, "Gazze'de Ukrayna'dan daha fazla moloz var. Bunu perspektife koymak gerekirse Ukrayna'nın ön hattı yaklaşık 1000 kilometre, Gazze ise 40 kilometre uzunluğunda." ifadelerini kullandı.

Birch, Gazze’deki enkazı temizleme çalışmalarının tehlikesinin sadece patlamamış mühimmatla sınırlı olmadığını belirterek, asbest gibi zehirli maddelere maruz kalma olasılığına da dikkati çekti.

"TEMİZLENMESİ KARMAŞIK HALE GELECEK"

Gazze’deki molozda 800 bin tonun üzerinde asbest olduğu tahmininde bulunan Birch, "Bu moloz büyük olasılıkla patlamamış mühimmatla yoğun şekilde kirlenmiş durumda ancak molozdaki diğer tehlikeler nedeniyle bunun temizlenmesi daha da karmaşık hale gelecektir." görüşünü paylaştı.

Birch, patlamamış mühimmat ve kansere neden olan kimyasallara karşı önlem alacaklarını belirterek, Gazze’nin temizlenmesi için şu an 5 milyon dolar ödenek bulduklarını ancak gelecek 12 ay için 40 milyon dolara, Gazze’nin nüfusu için güvenli olacak tam bir temizleme için de 100 milyon dolardan fazla paraya ihtiyaç olacağını vurguladı.

Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail’in 7 Ekim'den bu yana Gazze’ye yönelik sürdürdüğü saldırıları sonucu şu ana kadar 35 bine yakın Filistinli hayatını kaybetti. Bunların yüzde 70’e yakınını kadın ve çocuklar oluşturuyor.
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