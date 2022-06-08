Samanyolu Haber /Dünya / BM Genel Kurul Başkanlığı'na seçildi /08 Haziran 2022 09:01

BM Genel Kurul Başkanlığı'na seçildi

Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurul Başkanlığı görevine, Macaristan Cumhurbaşkanlığı Ofisi Çevresel Sürdürülebilirlik Direktörü olarak görev yapan Büyükelçi Csaba Körösi seçildi.

SHABER3.COM

VOA'nın haberine göre Körösi, 193 üyeli BM Genel Kurulu 77. Başkanlığı’nı Eylül ayında yapılacak genel kurul çalışmaları öncesinde 76. Genel Kurul Başkanı Abulla Shahid’den devralacak. Körösi’nin başkanlık görevi bir yıl sürecek.

Deneyimli Macar diplomat Körösi, 40 yıllık diplomatik kariyerinde 2010-2014 yılları arasında Macaristan’ın BM Daimi Temsilciliği de olmak üzere farklı görevlerde bulundu.

“Zorluklarla karşı karşıya kalan dünya için ortak çözüm üretmeliyiz”

Körösi, alkışlarla geldiği kürsüde bir teşekkür konuşması yaptı. Körösi, Kendi döneminde yapacağı çalışmalar ve ajandasıyla ilgili genel kurul üyelerine bilgi verdi. 77. BM Genel Kurul Başkanlığına seçilen Körösi, kendi döneminde, dayanışma, sürdürülebilirlik, bilim, yeni Genel Kurul Başkanı'nın gündemine yön vereceğini, dünyanın gıda ve enerji kıtlığının yanı sıra borç, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı çok zorluklarla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Körösi, dünyanın zorlukları çözmek için ortaklaşa çözümler üretmesi gerektiğini, Ukrayna'daki savaş ve diğer ülkelerdeki silahlı çatışmalar nedeniyle dünyanın gelecek yıllar içinde benzeri görülmemiş bir istikrarsızlıkla karşı karşıya kalabileceğinin altını çizdi. Körösi, “Bu zorluklara entegre çözümler bulmalıyız. Artık eski normale dönüş yok. Ortaklaşa kararlaştırırak belirlediğimiz hedeflerimizi, taahhütlerimizi yerine getirmede çok daha iyisini yapmalıyız. Bu örgütün, kurulduğu temelleri sarsan zamanlarda yaşıyoruz. Birden fazla kriz yaklaşırken, BM'nin güvenilirliğini de korumak zorundayız. Bu gezegendeki sürdürülebilir geleceğimizin yanı sıra uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden zorluklara karşı durmak için bugün, aynı kararlılığa ihtiyacımız var” diye konuştu.


BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de yaptığı konuşmada yeni seçilen Körösi’yi tebrik etti, seçilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Eylül’de görevi devralacak BM 77. Genel Kurul Başkanı’nın tehlike altındaki bir dünyada kritik rol üstleneceğini vurguladı.

Mevcut Genel Kurul Başkanı Abdulla Shahid, Körösi’nin diplomatik geçmişine atıfta bulunarak, tecrübelerinin başkanlık döneminde BM’ye büyük katkıda bulunacağını, kendisini tam olarak desteklemeye hazır olduğunu ifade etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber BM Genel Kurul Başkanlığı'na seçildi Sonraki Haber >>

Güldür Güldür'den bu kez de 6'lı masa skeci

Güldür Güldür'den bu kez de 6'lı masa skeci

İYİ Parti'nin yeni reklam filmi gündem oldu

İYİ Parti'nin yeni reklam filmi gündem oldu

Bir kamyon dolusu göçmen polisi görünce böyle kaçtı

Bir kamyon dolusu göçmen polisi görünce böyle kaçtı

ABD'de iki yeni silahlı saldırı daha: En az 6 ölü

ABD'de iki yeni silahlı saldırı daha: En az 6 ölü

Büyük fiyasko: Şaşkın motorcu yarış bitti zannetti ama

Büyük fiyasko: Şaşkın motorcu yarış bitti zannetti ama

AKP MKYK üyesinin eşi kafe bastı, çocuklara saldırdı

AKP MKYK üyesinin eşi kafe bastı, çocuklara saldırdı

Türken'e Suudi Arabistan'dan şaibeli para trafiği belgelendi

Türken'e Suudi Arabistan'dan şaibeli para trafiği belgelendi

Gül Kokan Topraklar – Harun Tokak

Gül Kokan Topraklar – Harun Tokak

McDonald's 'dayısavar' videosunu apar topar sildi

McDonald's 'dayısavar' videosunu apar topar sildi

Hayırsever işadamı Ali Kervancı, eşini Hicret yurdunda toprağa verdi

Hayırsever işadamı Ali Kervancı, eşini Hicret yurdunda toprağa verdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:34:41