BM Genel Kurulu Gazze acil ateşkes tasarısını onayladı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun (BMGK) olağanüstü toplantısında, "Gazze'de derhal, koşulsuz ve kalıcı bir ateşkes, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve kıtlığı önlemek için insani yardımın yeniden başlatılması talep eden tasarısı" oylandı. Oylamaya 193 üye ülke katıldı.





Genel Kurul'da kabul edilen tasarı, Gazze'de derhal, koşulsuz ve kalıcı ateşkesin sağlanması çağrısının yanı sıra İsrail'in uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Kurucu Sözleşmesi'ne uyması için üye ülkelerin gereken tüm adımları atması çağrısında da bulunuyor.





DW Türkçe'nin haberine göre Türkiye'nin de aralarında olduğu 149 ülkenin destek verdiği tasarıya ABD, Arjantin, Fiji, Macaristan, İsrail, Mikronezya, Palau, Papua Yeni Gine, Paraguay, Tonga ve Tuvalu karşı çıktı. 19 ülke ise çekimser kaldı.





Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 4 Haziran'da yine aynı gündemle toplanmış ve ABD tasarıyı "veto" etmişti.





Gazze'de internet çöktü: Yardımlar tamamen durabilir

Diğer yandan BM'den yapılan açıklamada, bölgedeki tüm telekomünikasyon hizmetlerinin çökmesiyle Gazze Şeridi'ne yapılan tüm yardımların durma noktasına gelebileceği uyarısı yapıldı.





BM Sözcüsü Farhan Haq, Perşembe günü New York'ta yaptığı açıklamada, "Acil servislerin, insani yardım koordinasyonunun ve siviller için kritik önemdeki bilgi akışının kesildiğini" ifade etti.





Haq, "Tam ölçekli bir internet kesintisi söz konusu ve mobil ağlar neredeyse hiç çalışmıyor" diye konuştu. Sözcü, bu kesintinin sebebinin blokaj altındaki sahil şeridinin orta ve güney bölgelerine hizmet veren son fiber optik kablonun zarar görmesi olduğunun bildirildiğini ifade etti.





Gazze'de 20 ayı aşkın süredir devam eden çatışmaların başlangıcından bu yana, telekomünikasyon hizmetlerinde bu tür kesintiler defalarca yaşandı. Ancak uzmanlara göre, bu kez yaşananlar "rutin bir kesintiden" çok, internet ve veri hizmetlerinin "tamamen çöktüğüne" işaret ediyor.





Ayrıca BM'nin Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), abluka altındaki sahil bölgesindeki meslektaşlarıyla iletişimini kaybettiği belirtildi. Bu durumun çok sayıda kuruluş için geçerli olduğuna dikkat çeken Haq, "Sahadaki ekiplerimizle büyük ölçüde bağlantımız kesildi" diye konuştu.