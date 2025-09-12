Samanyolu Haber /Dünya / BM Genel Kurulu’nda iki devletli çözüm bildirgesi kabul edildi; Hamas sürecin dışında bırakıldı /12 Eylül 2025 19:57

BM Genel Kurulu’nda iki devletli çözüm bildirgesi kabul edildi; Hamas sürecin dışında bırakıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, ‘New York Bildirgesi’ni kabul ederek İsrail-Filistin çatışmasında iki devletli çözümü yeniden canlandırma yönünde adım attı. Ancak bildirge, Hamas’ı sürecin dışında bırakıyor.

SHABER3.COM

Fransa ve Suudi Arabistan tarafından sunulan metin, 142 evet, 10 hayır (aralarında İsrail ve ABD de var) ve 12 çekimser oyla kabul edildi. Bildirge, Hamas’ın 7 Ekim 2023’te sivillere yönelik saldırılarını kınayarak örgütün tüm rehineleri serbest bırakmasını ve silahlarını teslim etmesini talep ediyor. Hamas’ın Gazze’deki yönetimine de son vermesi çağrısı yapılıyor.

Resmi adıyla “Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına Dair New York Bildirgesi”, Gazze’de savaşı sona erdirme ve kalıcı bir barış sağlama hedefiyle uluslararası kolektif eylem çağrısı yapıyor. Metin, Filistin devletinin inşasında Filistin Yönetimi’nin yetkilendirilmesini ve uluslararası desteği öngörüyor. Ayrıca Gazze’de geçici bir BM misyonu konuşlandırılması da tartışmaya açılıyor.

Bildirge, temmuz ayında 17 BM üyesi ülke tarafından imzalanmış ve Arap Birliği tarafından da onaylanmıştı. 22 Eylül’de New York’ta Riyad ve Paris’in eş-başkanlığında yapılacak BM zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin devletini tanıyacağını açıklamış durumda. Zirveye birçok ülke lideri de aynı niyetle katılacak.

Uluslararası Kriz Grubu’ndan Richard Gowan, BM Genel Kurulu’nun Hamas’ı doğrudan kınamasının önemli olduğunu belirterek “Bu sayede Filistin’i destekleyen ülkeler, İsrail’in Hamas’ı örtülü biçimde onayladıkları suçlamasına karşı kendilerini savunabilecek” dedi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, oylamadan bir gün önce “Filistin devleti olmayacak, burası bize ait” ifadelerini yineledi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın ise BM zirvesine katılımı belirsiz; ABD makamları kendisine vize vermeyeceklerini açıkladı.

Bugün BM üyesi 193 ülkenin yaklaşık üçte ikisi, 1988’de ilan edilen Filistin devletini tanıyor. Ancak iki yıldır süren Gazze’deki soykırım, Batı Şeria’da artan İsrail yerleşimleri ve açık ilhak söylemleri, bağımsız Filistin devletinin hayata geçme ihtimalini giderek zayıflatıyor.
