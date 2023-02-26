BM Genel Kurulu onayladı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA













BM Genel Kurulu’nda yapılan karar, 141'e karşı 7 oyla kabul edilirken 32 ülke çekimser kaldı.





Ukrayna Rusya savaşının birinci yıldönümünde BM Genel Kurulu’nda yapılan oylama, Türkiye dahil büyük çoğunluk tarafından desteklenirken 32 ülkenin çekimser kalması dikkat çekti.





Rusya, Belarus, Kuzey Kore, Mali, Nikaragua, Suriye, Eritre ise karşı çıktı.

Böylece BM, Rusya’yı Ukrayna'dan askerlerini çekmeye çağıran bir kararı kabul etti. "Ukrayna'da kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir barış için ilkeler" başlıklı kararda, Rusya'ya "askerlerini Ukrayna topraklarından, uluslararası kabul görmüş sınırlarına uygun olarak geri çekmesi ve bu ülkenin altyapı tesislerine yönelik saldırıları durdurması çağrısı" yapıldı.





Öte yandan Belarus'un sunduğu, Rusya'nın askerlerini çekmesini talep etmek yerine barış görüşmeleri yapılmasını ve çatışma bölgesine silah sevkiyatına son verilmesini önerisi ise reddedildi.