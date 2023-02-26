Samanyolu Haber /Gündem / BM Genel Kurulu onayladı /26 Şubat 2023 01:00

BM Genel Kurulu onayladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Ukrayna tarafından teklif edilen, “Rusya’ya Ukrayna topraklarındaki askerlerini geri çekmesi çağrısı” 141 oyla kabul etti.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 



BM Genel Kurulu’nda yapılan karar, 141'e karşı 7 oyla kabul edilirken 32 ülke çekimser kaldı.

Ukrayna Rusya savaşının birinci yıldönümünde BM Genel Kurulu’nda yapılan oylama, Türkiye dahil büyük çoğunluk tarafından desteklenirken 32 ülkenin çekimser kalması dikkat çekti.

Rusya, Belarus, Kuzey Kore, Mali, Nikaragua, Suriye, Eritre ise karşı çıktı.
Böylece BM, Rusya’yı Ukrayna'dan askerlerini çekmeye çağıran bir kararı kabul etti. "Ukrayna'da kapsamlı, adil ve sürdürülebilir bir barış için ilkeler" başlıklı kararda, Rusya'ya "askerlerini Ukrayna topraklarından, uluslararası kabul görmüş sınırlarına uygun olarak geri çekmesi ve bu ülkenin altyapı tesislerine yönelik saldırıları durdurması çağrısı" yapıldı.

Öte yandan Belarus'un sunduğu, Rusya'nın askerlerini çekmesini talep etmek yerine barış görüşmeleri yapılmasını ve çatışma bölgesine silah sevkiyatına son verilmesini önerisi ise reddedildi.
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