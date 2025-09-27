BM Genel Kurulunda kürsüye çıkıp boş salona konuşmuş

Netanyahu kürsüye çıktığında ise Türkiye, İspanya ve farklı kıtalardan çok sayıda ülkenin delegasyonları ayağa kalkarak salonu terk etti. Bu toplu çıkış, salonda belirgin bir boşluk yarattı. Netanyahu’nun konuşmasını yalnızca az sayıdaki destekçi dinlemeye devam etti.

















DIŞARIDA PROTESTO, İÇERİDE SESSİZLİK

Birleşmiş Milletler’in 80. Genel Kurulu’nda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun kürsüye çıkması, kitlesel bir protestoya dönüştü. Türkiye ve İspanya’nın da aralarında bulunduğu yüzden fazla ülke delegasyonu, Gazze’de on binlerce sivilin ölümünden sorumlu tutulan Netanyahu’nun konuşmasını dinlemeyi reddederek salonu terk etti.Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun New York’taki oturumunda Netanyahu’nun konuşması öncesinde protesto atmosferi hakimdi. Başbakan, binaya girişi sırasında binlerce göstericinin “soykırımcı” sloganları ve barikatları arasından ilerlemek zorunda kaldı.Netanyahu konuşmasında, Gazze ve Batı Şeria’yı “İsrail” sınırları içinde gösteren bir harita kullandı. Uluslararası hukuka göre Filistin toprakları sayılan bölgelerin İsrail’e dahil edilmesi tepkiyle karşılandı.Kendisini “barış yanlısı” olarak tanımlayan Netanyahu, Hamas’ı hedef alarak, “Savaş bitebilir, ama Hamas teslim olmazsa devam ederiz” ifadelerini kullandı. Ancak, Gazze’de 16 binden fazla çocuğun ve 11 binden fazla kadının öldüğü saldırılara rağmen “sivil kayıpları en aza indirdiklerini” iddia etmesi, salonda kalan az sayıda dinleyici tarafından dahi tepkiyle karşılandı.New York sokaklarında da Netanyahu karşıtı gösteriler sürdü. Binlerce kişi, İsrail Başbakanı’nın BM’ye girişini engellemek için barikatlar kurdu.Hamas Siyasi Büro üyesi İzzet er-Rişk, Genel Kurul öncesinde yaptığı açıklamada, uluslararası delegasyonlara “Netanyahu’nun sözlerini dinlemeyin, salonu terk edin” çağrısında bulunmuştu. BM Genel Kurulu’ndaki kitlesel protesto, bu çağrının karşılık bulduğunu ortaya koydu.