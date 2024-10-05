BM Genel Sekreteri BRICS zirvesine katılacak

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA



22-24 Ekim 2024 tarihlerinde Kazan’da düzenlenecek BRICS zirvesine Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres davetli olarak katılacak.



Bu ziyaret, Guterres’in Rusya’ya Nisan 2022’den bu yana yaptığı ilk resmi ziyaret olacak ve jeopolitik açıdan büyük bir öneme sahip. Guterres’in katılımı, BRICS zirvesine küresel bir perspektif kazandırarak etkinliğin önemini artırıyor.



Zirveye, BRICS’in genişlemesinin ardından ilk defa bir araya gelecek olan yeni üyeler de katılacak. 1 Ocak 2024’te BRICS’e Mısır, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Etiyopya da katıldı. Bu genişleme, BRICS’in küresel etkisini artırırken, bu yıl zirvenin Rusya’nın başkanlığında gerçekleşecek olması da zirveye ayrı bir önem katıyor.



Kazan’daki zirveye yaklaşık 20 bin davetlinin katılması bekleniyor, bu da zirvenin ölçeğini ve önemini ortaya koyuyor.