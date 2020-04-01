BM Genel Sekreteri: Eşi benzeri olmayan bir ekonomik kriz bekliyoruz

Guterres, koronavirüs salgının sosyo-ekonomik etkilerine ilişkin bir rapor açıkladı. Salgının tüm dünyayı tehdit ettiğini ve daha öncekilere benzemeyen bir ekonomik krize neden olacağını belirten Guterres, "Bu, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra karşı karşıya kaldığımız en zorlu kriz" dedi.







Euronews'te yer alan habere göre Guterres, bu krizin ancak ''siyasi oyunların'' bir kenara bırakılıp dayanışma içinde üstesinden gelinebileceğine dikkati çekerek ''Birleşmiş Milletler, düşük ve orta gelirli ülkelerin salgınla ve neden olduğu sosyo-ekonomik şoklarla mücadelesine destek için çok ortaklı yeni bir fon kuruyor." ifadesini kullandı.





G20 ülkelerine Afrika çağrısı





Genel Sekreter Guterres, salgının özellikle Afrika kıtası üzerindeki etkilerinden endişe duyduğunu belirterek G20 ülkelerine Afrika'ya yönelik bir girişimde bulunmaları çağrısı yaptı.





5 ila 25 milyon kişi işini kaybedebilir





Guterres'in açıkladığı rapora göre, Uluslararası Çalışma Örgütü, salgın yüzünden 5 ila 25 milyon kişinin işini kaybedebileceğini ve 860 milyar ile 3,4 trilyon dolar gelir kaybı yaşanabileceğini öngörüyor.





Sağlığa ayrılan ortalama küresel bütçe yüzde 4,7





Raporda ayrıca dünyadaki kırsal nüfusun yüzde 50'sinin, kentsel nüfusun ise yüzde 20'sinin sağlık sigortası olmadığına, gelişmekte olan ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 2'sini sağlığa ayırdığına, küresel ortalamanın ise 4,7 olduğuna dikkat çekiliyor.





1,5 milyar öğrenci, 60 milyon öğretmen eğitime ara verdi





Eğitim sektöründe ise salgın yüzünden 166 ülkede okulların kapandığı ve 1,52 milyar öğrenci ile 60,2 milyon öğretmenin eğitime ara verdiği kaydediliyor.



