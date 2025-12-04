Samanyolu Haber /Dünya / BM Genel Sekreteri Guterres: İsrail Gazze’de savaş suçu işliyor /04 Aralık 2025 13:36

BM Genel Sekreteri Guterres: İsrail Gazze’de savaş suçu işliyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki askeri operasyonunun sivillerin ölümü ve kentin yıkımı açısından “temel bir yanlış” içerdiğini söyleyerek, bölgede savaş suçu işlendiğine inanmak için “güçlü gerekçeler” olduğunu belirtti.

SHABER3.COM

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York’ta düzenlenen Reuters NEXT konferansında yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki askeri operasyonunu sert sözlerle eleştirdi. Guterres, “Bence bu operasyonun yürütülüş biçiminde, sivillerin ölümü ve Gazze’nin yıkımı karşısında tamamen kayıtsız kalınması anlamında temelde yanlış olan bir şey var” dedi.

Guterres, Gazze’de savaş suçu işlendiğine dair güçlü işaretler bulunduğuna da vurgu yaptı.

‘UKRAYNA’DA ÇÖZÜME HALA UZAĞIZ’
Rusya–Ukrayna savaşına da değinen BM Genel Sekreteri, çatışmanın sona erdirilmesine yönelik herhangi bir girişimin “uluslararası hukuk ve devletlerin toprak bütünlüğü” ilkesine dayanması gerektiğini belirtti ve “Hala bir çözüme oldukça uzağız” ifadesini kullandı.

‘ABD SALDIRILARI ULUSLARARASI HUKUKA UYGUN DEĞİL
Middle East Monitor'de yer alan habere göre Guterres, ABD’nin son dönemde Venezuela yakınlarındaki gemilere yönelik hava saldırılarını da değerlendirdi ve bu saldırıların uluslararası hukukla uyumlu olmadığını söyledi.
