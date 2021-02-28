Samanyolu Haber /Dünya / BM Genel Sekreteri’nin daveti KKTC liderine ulaştı /28 Şubat 2021 17:31

BM Genel Sekreteri’nin daveti KKTC liderine ulaştı

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Nisan’da Cenevre’de yapılacak 5+BM gayrıresmi Kıbrıs toplantısına ilişkin davetinin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ulaştığını açıkladı.

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KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol yaptığı yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri Guterres’in, Ersin Tatar ile iletişimde olduğu belirtildi.

Doğruyol, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 27-29 Nisan 2021 tarihleri arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde yapılacak 5+BM gayrıresmi Kıbrıs toplantısına ilişkin davetinin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a ulaştığını belirtti.

OLUMLU YANIT 1 MART’TA ULAŞACAK

Yazılı açıklamada, toplantının amacının resmi müzakerelerin başlatılabilmesi için taraflar arasında ortak bir zemin bulunup bulunmadığını saptamak olduğunu kaydeden Doğruyol, Tatar'ın bu davete olumlu yanıtını KKTC New York Temsilciliği aracılığıyla 1 Mart 2021 Pazartesi günü ulaştıracağını ifade etti.
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