Samanyolu Haber /Dünya / BM Güvenlik Konseyi Haniye suikastının ardından acil toplanacak /31 Temmuz 2024 19:33

BM Güvenlik Konseyi Haniye suikastının ardından acil toplanacak

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) acil oturumla toplanmasını talep etmişti. Bu talebin ardından BM Güvenlik Konseyi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye suikastın ardından acil toplanma kararı aldı.

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İran Daimi Temsilciliği, BMGK dönem başkanı Rusya Daimi Temsilcisi Vassilly Nebenzia'ya mektup gönderdi. Mektupta, Heniyye'ye Tahran'da düzenlenen suikast, İran'ın egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik "terör saldırısı" olarak nitelendirildi.

İran'ın, "siyonist rejimin" Heniyye'ye yönelik suikastını en güçlü şekilde kınadığı belirtilen mektupta, bu "terör eyleminin" Filistin direniş liderlerine yönelik suikastlar ve Filistinlilere yönelik soykırımın bir parçası olduğu ifade edildi.

Mektupta, bu korkunç olay ışığında İsrail rejiminin stratejik müttefiki ve destekçisi ABD'nin rolünün göz ardı edilemeyeceği belirtilerek, "Bu olay, ABD'nin onayı ve istihbarat desteği olmadan gerçekleşemezdi." değerlendirmesi yapıldı.

Uluslararası toplum ve BMGK'nin belirleyici adım atması ve suçluların cezalandırılması gerektiği vurgulanan mektupta, BMGK'nin acil oturumla toplanması talep edildi. Mektupta, BMGK'nin İsrail'in uluslararası hukuk ihlallerini cezalandırmak için yaptırım ve diğer tedbirleri ele alması gerektiği kaydedildi.

BM Güvenlik Konseyi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye düzenlenen suikastın ardından acil toplanacak.

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