Samanyolu Haber /Gündem / BM Güvenlik konseyi İdlib gündemiyle toplanıyor /05 Şubat 2020 23:40

BM Güvenlik konseyi İdlib gündemiyle toplanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) İdlib'de Türk ve Suriye orduları arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle perşembe günü acil olarak toplanıyor.

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BMGK diplomatları Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İngiltere tarafından talep edilen toplantının kamuya açık olarak düzenleneceğini bildirdi.

Toplantıda, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in, pazartesi günü iki ordunun çatıştığı Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentindeki durum hakkında Konsey'e bilgi vermesi bekleniyor.

İdlib'deki Türkiye ve Suriye Orduları arasında 20'den fazla askerin canına mal olan çatışmalardan ardından Tayyip Erdoğan, "Türk askerinin kanının aktığı bir yerde hiçbir şeyin aynı şekilde devam etmesine izin vermeyiz" açıklamasında bulunmuştu.

Çatışmaların bir gün sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise salı günü yaptığı açıklamada, "çatışmanın doğasında son derece endişe verici bir değişiklik" olduğunu belirterek "savaşın sona ermesi" gerektiğini söyledi.


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