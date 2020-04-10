BM Güvenlik Konseyi korona virüsü salgını için toplandı





BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Güvenlik Konseyi üyelerine birlik olmaları ve salgına karşı ortak mücadele etmeleri çağrısında bulundu.





BM Güvenlik Konseyi toplantısının ardından, salgın hastalıkla yürütülen küresel mücadele çabalarına konseyin de destek verdiği yönünde kısa bir açıklama yapıldı.





ABD’nin Corona virüsünü, ‘Çin virüsü’ olarak adlandırmasına Çin ve Rusya’nın karşı gelmesi nedeniyle konseyin şimdiye kadar toplanamadığı öne sürüldü.





Konseyin daimi beş üyesinin kendi aralarındaki tartışmalar nedeniyle bir süredir eleştirilen BM Güvenlik Konseyi üyeleri arasında iki farklı karar tasarısı üzerinde tartışıldığı kaydedildi.





“Güvenlik Konseyi bizi hayal kırıklığına uğrattı”





Adının açıklanmasının istemeyen üst düzey bir Avrupalı diplomat, "Şu anda virüsü adlandırmayla ilgili yanlış bir tartışma içerisindeyiz. Şimdiye kadar BM Güvenlik Konseyi'nin salgın hastalık konusunda üzerine düşen görevi yapmaması bizi son derece hayal kırıklığına uğrattı. Salgın hastalıkla ilgili küresel mücadele konseyin vereceği destekle çok daha güçlü olabilirdi. Karşılıklı suçlamaların fayda getireceğini düşünmüyoruz” diye konuştu.





Son haftalarda, konsey üyelerinin iki taslak kararı kendi aralarında müzakere ettikleri belirtildi. Güvenlik Konseyi’nde veto hakkına sahip beş üye, ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere’nin, Fransa’nın hazırladığı bir metni, iki yıllığına seçilen geçici konsey üyesi on ülkenin ise Tunus tarafından hazırlanan bir metni tartıştıkları öne sürüldü.





Guterres, Güvenlik Konseyi’ne “Birlik olun ortak mücadele edin” çağrısı yaptı





BM Genel Sekreteri Guterres, Güvenlik Konseyi'ne birlik olup salgın hastalığa karşı ortak mücadele etme çağrısında bulundu.



