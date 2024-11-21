BM Güvenlik Konseyi’nde Gazze’de ateşkes kararı ABD vetosuna takıldı

15 üyeli BM Güvenlik Konseyi’nde, 10 geçici üye tarafından sunulan ve 13 aydan daha uzun süredir devam eden çatışmalarda “acil, koşulsuz ve kalıcı ateşkes” çağrısında bulunan ve ayrıca rehinelerin serbest bırakılmasını talep eden bir karar tasarısı oylandı.





Tasarıya karşı sadece ABD karşı oy kullanarak daimi konsey üyesi olarak veto hakkını kullandı ve kararı bloke etti. Aralarında İngiltere ve Fransa’nın da bulunduğu diğer 14 ülke tasarı için pozitif oy kullandı.





TR724'te yer alan habere göre İsrail’in BM Büyükelçisi Danny Danon önerilen karar ile ilgili “ihanetten başka bir şey değil” dedi.





Joe Biden yönetimi, 7 Ekim’den bu yana BMGK’nın Gazze’de ateşkes kararını dördüncü kez veto etmiş oldu.





Gazze’de 7 Ekim’den bu yana yaklaşık 45 bin insan hayatını kaybetti, 104 binden fazlası ise yaralandı. Gazze’de ölenlerin yaklaşık 17 bin 500’ünün çocuk olduğu biliniyor.





Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırlarında İsrail’de yaklaşık 1200 kişi hayatını kaybetmişti.



