Samanyolu Haber /Dünya / BM Güvenlik Konseyi’nde gerginlik: ABD ve Rusya karşı karşıya geldi /25 Eylül 2024 08:33

BM Güvenlik Konseyi’nde gerginlik: ABD ve Rusya karşı karşıya geldi

ABD, Rusya’yı Ukrayna’da Birleşmiş Milletler (BM) şartı ilkelerini ve uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlarken, Rusya da ABD’yi Gazze’deki durumdan sorumlu tuttu.

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BM Güvenlik Konseyi’nde "Ukrayna’da barış ve güvenliğin sağlanması" başlıklı toplantı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın Ukrayna’da "savaş başlatmasının" BM şartı ile uluslararası barış ve güvenlik ilkelerine aykırı olduğunu belirterek, bunun ders kitaplarına girecek bir örnek teşkil ettiğini öne sürdü.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Blinken, İran, Kuzey Kore ve Çin hükümetlerini de Ukrayna’da Rusya’ya askeri yardım ve teknolojik destek vermekle eleştirdi ve bu desteklerin sadece Avrupa’da değil Indo-pasifik ve Ortadoğu bölgelerinin de barış ve güvenliğini etkilediğini savundu.

ABD’nin Ukrayna’ya sağladığı askeri yardımların söz konusu üç ülkenin Rusya’ya askeri yardımlardan farklı olduğunu da iddia eden Blinken, "İkisi arasında derin fark var, Rusya saldırgan, Ukrayna kurban. Rusya fetih için savaşıyor, Ukrayna hayatta kalmak için" ifadelerini paylaştı.

RUSYA’DAN ABD’YE GAZZE HATIRLATMASI
Rusya'nın Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise ABD’ye cevap olarak İsrail’in Gazze’de devam eden saldırılarını hatırlattı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Gazze'deki durumun "eşi benzeri" olmadığını dile getirdiğini anımsatan Nebenzia, Gazze'de 42 bin kişinin öldürüldüğüne dikkati çekti.

Gazze'de 300'e yakın insanı yardım personelinin de öldürüldüğünü kaydeden Nebenzia, 2 milyon insanın yaşadığı toprakların yerle bir edildiğine işaret etti.

Nebenzia, bu duruma rağmen BM Güvenlik Konseyi'nin ateşkes sağlayamadığını, bunun ABD'nin 5 kere veto yetkisini kullanmış olmasından kaynaklandığını ifade etti.

Nebenzia, BMGK'nın Ukrayna yerine Gazze'deki durumu üst düzey katılımla görüşmek için oturum düzenlemesi gerektiğini söyledi.


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