BM Güvenlik Konseyi'ne toplanma çağrısı

9 Ekim öğleden sonra itibariyle Türk ordusu Suriye'nin kuzeyine operasyon başlatmış, Avrupa ve BM!den savaş karşıtı açıklamalar gelmişti.

Fransa'nın AB Bakanı Amelie de Montchalin, ülkesinin Türkiye'nin Suriye'ye başlattığı askeri operasyonu sert bir şekilde kınadığını belirtti ve Paris'in BM Güvenlik Konseyi'ni bu operasyonu görüşmek üzere toplantıya çağıracağını söyledi

Meclis Dışilişkiler Komisyonu'nda konuşan de Montchalin, "Fransa, İngiltere ve Almanya'nın Türkiye'yi kınayan bir ortak metin üzerinde çalıştıklarını" bildirdi.

Fransız bakan, bu konuyu, BM Güvenlik Konseyi'ne götüreceklerini sözlerine ekledi.

