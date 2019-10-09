Samanyolu Haber /Dünya / BM Güvenlik Konseyi'ne toplanma çağrısı /09 Ekim 2019 17:51

BM Güvenlik Konseyi'ne toplanma çağrısı

Fransa ve İngiltere'nin, Türkiye'nin Suriye harekatı için BM Güvenlik Konseyi'ne toplanma çağrısı yapacağı bildirildi.

SHABER3.COM

9 Ekim öğleden sonra itibariyle Türk ordusu Suriye'nin kuzeyine operasyon başlatmış, Avrupa ve BM!den savaş karşıtı açıklamalar gelmişti.

Fransa'nın AB Bakanı Amelie de Montchalin, ülkesinin Türkiye'nin Suriye'ye başlattığı askeri operasyonu sert bir şekilde kınadığını belirtti ve Paris'in BM Güvenlik Konseyi'ni bu operasyonu görüşmek üzere toplantıya çağıracağını söyledi

Meclis Dışilişkiler Komisyonu'nda konuşan de Montchalin, "Fransa, İngiltere ve Almanya'nın Türkiye'yi kınayan bir ortak metin üzerinde çalıştıklarını" bildirdi.

Fransız bakan, bu konuyu, BM Güvenlik Konseyi'ne götüreceklerini sözlerine ekledi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber BM Güvenlik Konseyi'ne toplanma çağrısı Sonraki Haber >>

İmamoğlu 'keskin sirke' Göksu'ya ne tavsiye etti?

İmamoğlu 'keskin sirke' Göksu'ya ne tavsiye etti?

Boğaya karşı gelmek çarptı

Boğaya karşı gelmek çarptı

'Ne olur bu dosya kapatılmasın'

'Ne olur bu dosya kapatılmasın'

İSPARK'ta İlk Kez Kadınlar Görevde

İSPARK'ta İlk Kez Kadınlar Görevde

Çarpıcı '7 Ekim' iddiası

Çarpıcı '7 Ekim' iddiası

Yurt dışına çıkmak zorunda kalan bir doktorun yaşadıkları

Yurt dışına çıkmak zorunda kalan bir doktorun yaşadıkları

Yol , Çile ve Akıbet

Yol , Çile ve Akıbet

Korku gibi cesaret de bulaşıcıdır

Korku gibi cesaret de bulaşıcıdır

Alman Bakan'dan KHK'lılara destek

Alman Bakan'dan KHK'lılara destek

KHK'lılara Almanya'dan destek

KHK'lılara Almanya'dan destek
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:50:59