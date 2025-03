BM: Her dört ülkeden birinde kadın hakları geriledi

Geçen yıl 159 hükümetin cevaplarıyla hazırlanan rapor, 8 Mart Uluslararası Kaıdnlar Günü versilesiyle yayımlandı. Ayrıca bu yıl, 1995 yılında 189 BM üyesi devletin toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmeye ve kadınlar ile kız çocuklarının güçlendirilmesine yönelik üzerinde mutabık kaldığı vardığı kapsamlı Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu'nun 30'uncu yıl dönümü.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Birleşmiş Milletler'in (BM) yayımladığı rapor, kadın haklarında sağlanan ilerlemeye rağmen her dört ülkeden birinde bu hakların hâlâ tehdit altında olduğunu ortaya koydu. Perşembe günü yayımlanan rapora göre, hükümetlerin yaklaşık dörtte biri kadın haklarında gerileme yaşandığını bildirdi.Raporda çatışma bölgelerinde yaşayan kadın ve kız çocuklarının sayısının son 10 yıl içinde yarı yarıya artış gösterdiği belirtilirken kadın hakları aktivistlerinin tehdit edildiği hatta öldürüldüğüne dikkat çekildi.Rapora göre, bu endişe verici tablo iklim krizi, koronavirüs pandemisi ve artan gıda fiyatları gibi küresel krizler nedeniyle daha da ağırlaşıyor. Bunun yanı sıra, birçok ülkede kadınları koruma ve desteklemeye yönelik örgüt ve kurumların fonları kesiliyor.Bu tarihten bu yana anne ölümleri üçte bir oranında azaltılmış, daha fazla kadın milletvekili parlamentolara girebilmiş ve dünya çapında cinsiyet eşitliğine yönelik sayısız yasal düzeneleme hayata geçirilmiş olsa da BM Kadın Birimi (UN Women), hâlâ yapılması gereken çok şey olduğuna dikkat çekiyor.BM'nin raporuna göre hâlâ her 10 dakikada bir, bir kadın ya da kız çocuğu partneri veya bir aile üyesi tarafından katlediliyor.Raporda ayrıca kadınların ulusal parlamentolardaki oranının 1995'ten bu yana iki kattan fazla artmış olmasına rağmen milletvekillerinin neredeyse dörtte üçünün hâlâ erkek olduğuna dikkat çekiliyor. Kadınların erkeklerden iki buçuk kat daha fazla karşılıksız bakım emeği harcadığı ve yasal olarak tanınan haklarının yalnızca yüzde 64'üne sahip oldukları da raporda altı çizilen bir başka nokta."Kadınların ve kız çocukları ilerleyebilirse bu hepimizin yararına olur" diyen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres cinsiyet eşitliğinin ön plana çıkartılması yerine dünya genelinde kadın haklarının saldırı altında olduğuna dikkat çekti. BM Genel Sekreteri, "Hep birlikte insan haklarının, eşitliğin ve tüm kadınlar ile kız çocuklarının güçlenmesinin herkes içim ve her yerde geçerli olacak şekilde gerçeğe dönüşmesi için kararlılıkla çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.