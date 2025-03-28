BM, Hizmet Hareketi davalarını 'keyfi ve taraflı' yargılamalara örnek gösterdi

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi 58'inci Oturumu ilginç anlara sahne oldu. 10 Mart 2025'te düzenlenen oturumla ilgili bilgileri sosyal medya hesabından paylaşan hukukçu Gökhan Güneş, BM Terörle Mücadele Özel Raportörü Ben Saul'un Hizmet Hareketi'ne yönelik hukuksuz yargılamaları gündeme getirdi. Özel Raportör Saul, bu yargılamaları keyfi ve taraflı terör yargılamalarına örnek olarak gösterdi.





Gökhan Güneş'in paylaşımında şu ifadelere yer verdi:





"BM İnsan Hakları Konseyi 58. Oturumu’nda (10 Mart 2025, Cenevre), Özel Raportör Ben Saul, "Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki (MENA) Eğilimler” başlıklı toplantıda terörle mücadelenin kötüye kullanımını ele aldı. “Terör davalarında adil yargılanma ve bağımsız yargı eksikliği”ni vurgulayan Özel Raportör; asılsız suçlamalar, zorla alınan ifadeler ve işkence, düzensiz mahkemelerin kullanımı, yargıya siyasi müdahale, aşırı uzun tutukluluk süreleri, insanlık dışı tutukluluk koşulları, avukatlara erişimin engellenmesi, avukatların görevlerini yapmaları nedeniyle hedef alınması ve hapsedilmesi ve sürgündekilerin uluslararası baskı altına alınması için bir yöntem olarak gıyabi yargılamalar gibi hukuksuzluklara örnek olarak, Türkiye’de Gülen hareketine yönelik zulmü de gösterdi."











