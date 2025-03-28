Samanyolu Haber /Gündem / BM, Hizmet Hareketi davalarını 'keyfi ve taraflı' yargılamalara örnek gösterdi /28 Mart 2025 16:47

BM, Hizmet Hareketi davalarını 'keyfi ve taraflı' yargılamalara örnek gösterdi

Hukukçu ve insan hakları savunucusu Gökhan Güneş sosyal medya hesabından dikkat çeken bir bilgiyi paylaştı.

SHABER3.COM

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi 58'inci Oturumu ilginç anlara sahne oldu. 10 Mart 2025'te düzenlenen oturumla ilgili bilgileri sosyal medya hesabından paylaşan hukukçu Gökhan Güneş, BM Terörle Mücadele Özel Raportörü Ben Saul'un Hizmet Hareketi'ne yönelik hukuksuz yargılamaları gündeme getirdi. Özel Raportör Saul, bu yargılamaları keyfi ve taraflı terör yargılamalarına örnek olarak gösterdi. 

Gökhan Güneş'in paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

"BM İnsan Hakları Konseyi 58. Oturumu’nda (10 Mart 2025, Cenevre), Özel Raportör Ben Saul, "Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki (MENA) Eğilimler” başlıklı toplantıda terörle mücadelenin kötüye kullanımını ele aldı. “Terör davalarında adil yargılanma ve bağımsız yargı eksikliği”ni vurgulayan Özel Raportör; asılsız suçlamalar, zorla alınan ifadeler ve işkence, düzensiz mahkemelerin kullanımı, yargıya siyasi müdahale, aşırı uzun tutukluluk süreleri, insanlık dışı tutukluluk koşulları, avukatlara erişimin engellenmesi, avukatların görevlerini yapmaları nedeniyle hedef alınması ve hapsedilmesi ve sürgündekilerin uluslararası baskı altına alınması için bir yöntem olarak gıyabi yargılamalar gibi hukuksuzluklara örnek olarak, Türkiye’de Gülen hareketine yönelik zulmü de gösterdi."



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber BM, Hizmet Hareketi davalarını 'keyfi ve taraflı' yargılamalara... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:32:07