BM iklim raporunu açıkladı

Birleşmiş Milletler’in (BM), hava, iklim ve su konularındaki yetkili organı Dünya Meteoroloji Teşkilatı’nın bugün açıkladığı rapora göre, 1970-2019 zaman diliminde dünya çapında hava ve iklim bağlantılı felaketlerde büyük artış kaydedildi. Teşkilat’ın Cenevre’deki merkezinde kamuoyuna sunulan rapora göre, 1970 ile 2019 arasında doğal afetler beşe katlandı. Bu afetler sebebiyle oluşan zararlar ise yedi kat artış kaydetti. Öte yandan, söz konusu olumsuz gelişmelere rağmen, kurulan erken uyarı sistemleri sayesinde meydana gelen afetlerdeki can kaybı azaldı.







Raporun sunumunda bir konuşma yapan BM’nin Dünya Meteoroloji Teşkilatı Genel Sekreteri Petteri Taalas, hava, iklim ve sularla bağlantılı aşırı hava muhalefetlerinin arttığını ve kötüleştiğini söyleyerek uyarılarda bulundu.





1970-2019 diliminde 11 binden fazla hava, iklim ve su bağlantılı doğal afet





Dünya Meteoroloji Teşkilatı’nın topladığı verilere göre, 1970 ile 2019 arasında 11 binden fazla hava, iklim ve su bağlantılı doğal afet kayıtlara geçti. Bu afetlerde 2 milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Kayda geçen bu afetlerde oluşan zararın ise yaklaşık 3 trilyon 600 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.





Dünya Meteoroloji Teşkilatı, ortalama olarak 1970’ten bu yana her gün fırtına, sel, kuraklık veya aşırı sıcak hava gibi bir felaket yaşandığını haber veriyor. Raporda, bütün bu afetlerden dolayı günde ortalama olarak 115 insanın hayatını kaybettiği belirtiliyor. Yine bu doğal afetlerin yol açtığı günlük maddi zararın da 202 milyon dolar olduğu rapor ediliyor.





Raporda dikkat çeken bir diğer nokta da söz konusu hava, iklim ve sular bağlantılı muhalefetlerde hayatını kaybeden insanların yüzde 91'den fazlasının gelişmekte olan ülkelerde yaşadığı. Can kaybına en çok neden olan hava muhalefetinin de yaklaşık 650 bin ölüm ile kuraklıklar sonucu meydana geldiği vurgulanıyor. Raporda, hava muhalefetleri yüzünden ölen insan sayısı 577 bin, seller nedeniyle 59 bin, aşırı hava dereceleri nedeniyle de 56 bin kişinin öldüğü aktarılıyor.