Samanyolu Haber /Dünya / BM: İran çok sayıda atom bombası üretebilir /27 Ocak 2023 08:42

BM: İran çok sayıda atom bombası üretebilir

Birleşmiş Milletler (BM), İran'ın "birden fazla" nükleer silah yapmaya yetecek kadar yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğu uyarısında bulundu.

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, düzenlediği basın toplantısında İran'ın nükleer programı konusundaki risklerin ciddi şekilde arttığını belirtti.

Program hakkında "son derece dikkatli olunması gerektiği" uyarısında bulunan Grossi, "Şu anda bir değil, birkaç nükleer silah için yeterli nükleer malzeme biriktirdiler. (...) Ellerinde yüzde 60 oranında zenginleştirilmiş 70 kilogram uranyum var" diyerek Tahran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunun önemli ölçüde büyüdüğünü kabul etti. Bu miktarın İran'ın nükleer silaha sahip olduğu anlamına gelmediğinin de altını çizen Arjantinli diplomat, "(İran) henüz nükleer silah üretmedi" ifadelerini kullandı.

İran'ın BM misyonu konu hakkındaki yorum taleplerini yanıtsız bırakırken Tahran da Grossi'nin açıklamalarını doğrudan kabul etmedi. Ancak İran devlet televizyonu ülkenin sivil nükleer programının başındaki Muhammed Eslami'nin Tahran'ın Grossi'nin ülkeye yapacağı bir ziyareti "memnuniyetle karşılayacağını" söylediğini aktardı.

İran ile nükleer müzakereler

İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler, Nisan 2021'den bu yana aralıklarla Viyana'da yapılıyordu.


Viyana'da Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla yapılan müzakerelere, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen Washington, AB aracılığıyla dolaylı katılım sağlıyordu.

Washington, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmesini isterken, İran yönetimi ise nükleer anlaşmadan ayrılan taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönerek tüm yaptırımları kaldırmasını ve anlaşmadan tekrar ayrılmayacağına dair güvence vermesini talep ediyor.
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