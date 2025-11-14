BM: İsrail Batı Şeria’da savaş suçu işliyor





FİLİSTİNLİLERİN MÜLKLERİNE EL KONULUYOR





YERLEŞİMCİLER 260 SALDIRI DÜZENLEDİ

İsrail ordusu, Batı Şeriadaki Ürdün Vadisinin kuzeyindeki Tammun kasabasına operasyon düzenledi. İki evi kuşatan İsrail askerleri, bu evlerdeki 5 Filistinliyi öldürdü. (© Nasser Ishtayeh/SOPA Images via ZUMA Press Wire - Depo Photos)BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail’in Batı Şeria’daki Filistinlileri yerinden ederek bölgeye İsrailli sivilleri yerleştirmesinin savaş suçu niteliğinde olduğunu söyledi.Türk’ün bir sözcüsü tarafından Cuma günü Cenevre’de yapılan bir açıklamada, hem işgal altındaki topraklarda Filistinlilerin kalıcı olarak yerinden edilmesinin hem de İsrail vatandaşlarının bölgeye taşınmasının uluslararası ceza hukuku kapsamında tanımlanan savaş suçu unsurlarını karşıladığı ifade edildi.Sözcü, İsrail makamlarının Filistinlilere yönelik ev yıkımlarını, mülklerin el konulmasını, gözaltıları ve hareket kısıtlamalarını giderek artırdığına dikkat çekti. Aynı zamanda Yahudi yerleşimlerinin ve yeni dış karakolların yapımının hız kesmeden sürdüğünü ifade eden BM sözcüsü, İsrailli yerleşimciler ile ordunun binlerce Filistinliyi yerinden etmeye devam ettiğini belirtti.Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria’da yüzleri maskeli İsrailli yerleşimcinin gerçekleştirdiği kundaklama görüntülerinin de, Filistinlilere yönelik artan şiddetin daha geniş bir modeline işaret ettiği ifade edildi.BM İnsan Hakları Ofisi’ne göre, İsrailli yerleşimciler Ekim ayında 2006’dan bu yana hiçbir ayda olmadığı kadar çok saldırı düzenledi. Buna göre, ay boyunca 260’tan fazla saldırı kayda geçti.BM verilerine göre, 7 Ekim 2023’te Hamas’ın düzenlediği saldırıyla başlayan Gazze Savaşı sonrasında İsrail güvenlik güçleri ve yerleşimciler, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria’da en az bin 17 Filistinliyi öldürdü.Ölenler arasında 221 çocuk bulunuyor. İsrail hapishanelerinde hayatını kaybeden Filistinliler bu sayıya dahil değil. Aynı dönemde, BM İnsan Hakları Ofisi’ne göre, 59 İsrailli de saldırılar veya silahlı çatışmalarda yaşamını yitirdi.