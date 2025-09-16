BM: İsrail Gazze’de soykırım suçu işledi

BM İnsan Hakları Konseyi tarafından kurulan bağımsız soruşturma komisyonu, İsrail’in Gazze’de soykırım işlediğini ve ülkenin üst düzey siyasi liderlerinin soykırıma teşvik ettiğini açıkladı.





72 sayfalık rapor, bugüne dek BM’den gelen en güçlü bulgu olarak nitelendi.





Raporda İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de dört soykırım eylemi gerçekleştirdiği ifade edildi:





Filistinlilerin öldürülmesi

Ağır fiziksel ve psikolojik zarar verilmesi

Toplumu kısmen ya da tamamen yok etmeyi amaçlayan yaşam koşullarının dayatılması

Doğumları engellemeye yönelik tedbirler alınması





Filistin Sağlık Bakanlığı’na göre 7 Ekim’den bu yana Gazze’de yaklaşık 65 bin kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğu bildirildi.





İSRAİL REDDETTİ





İsrail Dışişleri Bakanlığı, raporu “çarpıtılmış, yalanlara dayalı ve Hamas’ın propagandasını tekrar eden” bir belge olarak niteledi. İsrail, savaşın meşru müdafaa kapsamında yürütüldüğünü ve uluslararası hukuka uygun olduğunu savundu.





Rapor, uluslararası kamuoyunda artan soykırım suçlamalarıyla aynı dönemde yayımlandı. ABD’li Senatörler Chris Van Hollen ve Jeff Merkley, Netanyahu hükümetinin Gazze’de “etnik temizlik planı uyguladığını” söylemişti.





Dünya çapındaki en büyük akademik topluluk olan Uluslararası Soykırım Araştırmacıları Derneği de geçtiğimiz ay İsrail’in soykırım işlediğini ilan etmişti. Güney Afrika da Aralık 2023’te Uluslararası Adalet Divanı’na başvurarak İsrail’i soykırımla suçlamıştı.





ÇOCUKLAR HEDEF ALINDI





Raporda İsrail’in “çocukları topluca hedef aldığı” belirtilerek, bunun askeri operasyonların Hamas’ı yenilgiye uğratmaktan çok Filistin halkını yok etme amacı taşıdığının göstergesi olduğu vurgulandı.





Çocukların açlık ve bombardıman nedeniyle hem fiziksel hem zihinsel olarak gelişimlerinin yok edildiği kaydedildi.





Bir doktorun sözleri raporda şu şekilde aktarıldı:





“Gazze’de çocukluğun özü yok edildi.”





AÇ BIRAKMA POLİTİKASI, CİNSEL ŞİDDET VE İŞKENCE





Komisyon, İsrail’in Gazze’de su, gıda, elektrik ve yakıtı keserek “yaşamı sürdürücü ihtiyaçları silah haline getirdiğini” kaydetti. 11 hafta boyunca insani yardımların tamamen durdurulduğu ve kıtlığın özellikle Gazze Şehri’nde resmen ilan edildiği hatırlatıldı.





Raporda İsrail güvenlik güçlerinin gözaltındaki Filistinlilere yönelik cinsel işkence, tecavüz ve toplu aşağılama yöntemleri uyguladığı iddialarına yer verildi. Komisyon, askerlerin bu anları sosyal medyada sergilediğini de kaydetti.





Raporda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant, “soykırıma teşvik” ile suçlandı.





Raporda, “7 Ekim’den itibaren yapılan açıklamalar, Filistinlilerin bir grup olarak yok edilme niyetini ortaya koyuyor” denildi.





“SOYKIRIM GERÇEK ZAMANLI YAŞANIYOR”





BM raporuyla birlikte yayımlanan basın açıklamasında uluslararası topluma çağrı yapıldı:





“Gazze’de soykırım gerçek zamanlı yaşanıyor. Devletlerin yasal, ahlaki ve siyasi yükümlülüğü açıktır: Dünyanın artık harekete geçmesi, Filistin halkını koruması ve soykırım suçunu önlemesi gerekiyor.”