Samanyolu Haber /Dünya / BM, İsrail'in Golan Tepeleri'nden çekilmesini talep etti /04 Aralık 2024 10:41

BM, İsrail'in Golan Tepeleri'nden çekilmesini talep etti

BM Genel Kurulu, İsrail'in 1967 yılında Suriye'den işgal ettiği Golan Tepeleri'den çekilmesine dair karar tasarısını kabul etti.

SHABER3.COM

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, bir kez daha İsrail'in işgal ettiği ve Suriye'ye ait olan Golan Tepeleri'nden çekilmesi talep edilen bir karar tasarısını kabul etti.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, BM Genel Kurulu'nda, Bolivya, Küba, Güney Kore, Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Sudan, Suriye, Tunus, Birleşik Arap Emirlikleri, Venezuela ve Yemen tarafından sunulan karar tasarısı oylamaya sunuldu.

Tasarı, 8 "hayır" ve 64 "çekimser" oya karşı 97 "evet" oyuyla kabul edildi.

Kararda, zorla toprak elde etmenin uluslararası hukuk ve BM Şartı'nın ihlali olduğunun altı çizilerek, İsrail'in 1967'den beri işgal altında olan Golan Tepeleri'nden çekilmemesinin ilgili BM Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Genel Kurul kararlarına aykırı ve endişe verici olduğu ifade edildi.

Golan Tepeleri'nde İsrail'in "yerleşim ve inşa faaliyetlerinin" yasa dışı olduğu belirtilen kararda, İsrail'in 1981 yılında kabul edilen 497 sayılı BMGK kararını ihlal etmeye devam ettiğine dikkat çekildi.

Kararda, İsrail'in 14 Aralık 1981'de Golan Tepeleri'nde kanunlarını, yargısını ve idaresini uygulama kararının hiçbir geçerliliğinin olmadığı ve BMGK tarafından da onaylandığı üzere hükümsüz olduğu aktarılarak, İsrail'in söz konusu kararı geri çekmesi istendi.

Golan Tepeleri'nin süregelen işgalinin, fiilen ilhak teşkil ettiği değerlendirilen kararda, aynı zamanda bölgede kapsamlı ve kalıcı barış önünde de engel oluşturduğu belirtildi.

Kararda, İsrail'e, Suriye ve Lübnan'la tekrar görüşmelere dönme çağrısı yapılarak, İsrail'in ilgili BMGK kararlarına uygun bir şekilde Golan Tepeleri'nden çekilmesi bir kez daha talep edildi.

BM Genel Sekreteri'ne kararın uygulanması hakkında BM Genel Kurulu'nu bilgilendirmesi istenen kararda, tüm taraflara ve uluslararası topluma barış sürecini yeniden başlatmak için çaba sarf etme çağrısı yapıldı.

Kararda, aynı zamanda Suriye'deki barış sürecindeki duraksamanın derin endişe yarattığı kaydedilerek, barış görüşmelerinin tekrar başlamasının istendiği ifade edildi.
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