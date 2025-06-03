BM, İsrail'in insani yardım noktalarına saldırılarını savaş suçu olarak nitelendirdi

Volker Türk yaptığı açıklamada, “Gazze’deki gıda yardımı dağıtım noktalarında, perişan haldeki sivillere yönelik ölümcül saldırılar vicdansızlıktır” dedi. “Sivillere yönelik saldırılar uluslararası hukukun ağır ihlalleridir ve savaş suçudur” ifadelerini kullandı.





Gazze’de yaşanan son trajedi, ABD destekli yardım dağıtım noktasında en az 31 Gazzelinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Kurtarma ekipleri, ölümlerden İsrail güçlerini sorumlu tutarken, BM Genel Sekreteri Guterres de bu iddiaların ciddiyetine dikkat çekti.





Pazartesi günü yazılı açıklama yapan Guterres, “Dün Gazze’de yardım arayışındaki Filistinlilerin öldüğü ve yaralandığına dair gelen haberler karşısında dehşete düştüm” dedi. “Filistinlilerin sadece gıda bulabilmek için hayatlarını tehlikeye atıyor olması kabul edilemez” ifadelerini kullandı. Guterres, olayla ilgili derhal bağımsız bir soruşturma başlatılması ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı.





Gazze’de aylardır süren çatışmalar nedeniyle insani durum giderek kötüleşiyor. BM yetkilileri, özellikle kuzey Gazze’de temel gıda maddelerine erişimin neredeyse imkansız hale geldiğini, insanların açlık sınırında yaşadığını belirtiyor.





İsrail ordusu, yardım noktalarına yönelik saldırı iddialarını reddederken, sivillerin ölümünden silahlı grupları sorumlu tutuyor. Ancak BM yetkilileri, olayın tanıklarıyla yapılan görüşmelere ve sahadan gelen görüntülere dayanarak sivillere doğrudan ateş açıldığını belirtiyor.





İnsan hakları örgütleri, Gazze’deki insani krizin, uluslararası toplumun daha güçlü müdahalesini gerektirdiğini savunuyor. Sivil kayıpların artması, uluslararası hukukun ciddi şekilde ihlal edildiği yönündeki endişeleri derinleştiriyor.



