BM Komitesinde inkar ettiler: 'Türkiye'de işkence yokmuş'

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Suzanne Jabbour başkanlığındaki Birleşmiş Milletler (BM) İşkencenin Önlenmesi Alt Komitesi heyeti ile bir araya geldi. AKP’li Çavuşoğlu, cezaevlerinde, karakollarda ve sokaklardaki işkence görüntülerine karşın Türkiye’de işkence olmadığını iddia etti.





BM İşkencenin Önlenmesi Alt Komitesi heyeti, bu iddiaların yoğunlaştığı Brezilya, Tunus, Arjantin’in ardından Türkiye’yi ziyaret etti. Heyetle bir araya gelen TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu, "Terör örgütlerinin Türkiye’nin mücadelesini zayıflatmak amacıyla işkence kavramını suiistimal ettiğini” ileri sürdü. Çavuşoğlu, "Türkiye’de hiçbir şekilde sistematik olarak işkence söz konusu değildir” dedi.





İşkencenin varlığını inkâr eden açıklamalara, muhalefetten tepki geldi. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanvekili, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, konuyla ilgili BirGün’e yaptığı açıklamada, “Bu açıklamaları tamamen reddediyoruz. Komisyon Başkanı gibi değil de iktidar temsilcisiymiş gibi konuşan Çavuşoğlu’nun bu sözlerini kabul edemeyiz” diye konuştu.







AÇIK AÇIK İŞKENCE





İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun görevinin hak ihlallerini araştırmak olduğunu kaydeden Tanrıkulu, şöyle devam etti: “Biz, iddialara kuşkuyla yaklaşıp kolluğun söylemlerini derinlemesine incelemeliyiz. Ancak Çavuşoğlu, tamamen kolluk kuvvetlerinin bakış açısıyla açıklamalar yapmakta ve var olan bir gerçeği inkâr etmektedir. İşkence, her dönem olduğu gibi bu dönem de var. Bu dönemin diğer dönemlerden farkı, işkencenin kapalı mekânlarda değil herkesin görebileceği yerlerde, açıktan yapılmasıdır.”





GÜÇLENDİREN SÖZLER





HDP Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir de AKP’li Çavuşoğlu’na tepki gösterdi: “1990’lardan bu yana devletin işkencelere yaklaşım hep aynı argümanlarla oldu. Yalan olduğunu, iftira atıldığını söylediler. İnsanlar, işkencelerde yaşamlarını yitirdi ama etkin soruşturma yerine inkâra dayalı siyaseti izlendi. Çavuşoğlu da artık devlet geleneği haline gelen işkenceye sahip çıkmış. Altı ay gibi uzun bir süre bir yerde tutulduğunu, işkence gördüğünü tüm detayları ile anlatan kişiler oldu. Tutulduğu yere kadar tarif ettiler. En azından inkâr etmesinler. Soruşturma açılması bile birçok sorunun çözülmesine neden olur. Madem iftira, madem örgütlerin yalanı, o zaman araştırın ve kanıtlayın. Bugün cezaevlerinde tutuklulara yoğun işkenceler uygulanıyor. Sistematik hale gelmiş durumda. Ölen insanlar oldu. Diyarbakır’da bir genç işkence edilerek yaşamını yitirdi. MHP milletvekili ve bir başka milletvekilinin danışmanı, işkence görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bu kadar aleni bir durum varken inkâr edilmesi akıl karı değildir. Bu durum, işkencenin artarak sürmesine neden oluyor. İşkenceciler, bu açıklamalardan güç buluyor.”