Samanyolu Haber /Dünya / BM: Körfez'de bir savaşı daha kaldıramayız /03 Ocak 2020 20:32

BM: Körfez'de bir savaşı daha kaldıramayız

BM Genel Sekreteri Guterres, ABD ve İran'a itidal çağrısı yaptı. BM Genel Sekreterliği Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, "Dünya, Körfez'de bir savaş daha yaşanmasına kaldıramaz" dedi.

SHABER3.COM

Birleşmiş Milletler (BM), ABD’nin İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesiyle ilgili isim vermeden bir açıklama yayımladı.
 
BM Genel Sekreterliği Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Genel Sekreter Antonio Guterres’in Kasım Süleymani suikastının ardından Washington ve Tahran’a itidal çağrısında bulunduğunu açıkladı.

Guterres’in her zaman Basra Körfezi’ndeki gerilimin azaltılmasından yana olduğunu kaydeden Haq, “BM Genel Sekreteri, son gelişmeden derin kaygı duyuyor. Liderlerin azami itidal göstermesi gereken vakit geldi. Dünya, Körfez’de bir savaş daha yaşanmasına kaldıramaz. Bu yüzden buna müsaade etmeyecek” ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komuntanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, Bağdat Uluslararası Havaalanı yolunda ABD’nin füze saldırısı sonucunda öldürülmüştü.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber BM: Körfez'de bir savaşı daha kaldıramayız Sonraki Haber >>

Devrilmemek için Türk askerini çağırdı, kendi Londra'da alışverişte görüntülendi

Devrilmemek için Türk askerini çağırdı, kendi Londra'da alışverişte görüntülendi

İktidarın eline bebek kanı bulaştı!

İktidarın eline bebek kanı bulaştı!

Bunun adına rant derler!

Bunun adına rant derler!

İşte İranlı general Kasım Süleymani'nin vurulan aracı

İşte İranlı general Kasım Süleymani'nin vurulan aracı

'Sevimli tosbağa' veda etti...

'Sevimli tosbağa' veda etti...

Bu inişe yürek dayanmaz!

Bu inişe yürek dayanmaz!

İstanbul Üniversitesi öğrencilerine polis müdahalesi

İstanbul Üniversitesi öğrencilerine polis müdahalesi

'Dünyayı İyilik Kurtaracak' Time to Help!

'Dünyayı İyilik Kurtaracak' Time to Help!

Yemen'de Vestel yapımı İHA düşürüldü!

Yemen'de Vestel yapımı İHA düşürüldü!

Erdoğan’ın uzun kolu Arnavutluk’ta

Erdoğan’ın uzun kolu Arnavutluk’ta
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:06:39