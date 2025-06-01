Samanyolu Haber /Gündem / BM korumasındaki aile Avrupa’ya geçerken Ruanda'da yakalanıp Türkiye’ye deport edildi /01 Haziran 2025 19:03

BM korumasındaki aile Avrupa’ya geçerken Ruanda'da yakalanıp Türkiye’ye deport edildi

Kenya’da Birleşmiş Milletler (BM) koruması altında olan Türk vatandaşı Orhan Artar, 3 çocuğuyla birlikte Ruanda üzerinden Avrupa’ya geçmeye çalışırken durdurularak Türkiye’ye deport edildi. Artar’ın Avrupa’da bulunan diğer çocuğunun yanına ulaşmak istediği öğrenildi.

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Bir baba ve 3 çocuğu Afrika ülkesi Ruanda'da gözaltına alınarak Türkiye'ye deport edildi.  

Edinilen bilgile göre, Orhan Artar ile birlikte 11, 9 ve 5 yaşlarındaki üç çocuğunu taşıyan THY’nin tarifeli uçağı, pazar günü Ruanda’nın başkenti Kigali’den İstanbul’a ulaştı.

BM KORUMASINDAKİ AİLE TÜRKİYE'YE DEPORT EDİLDİ
Aile büyükleri çocukları teslim alması için İstanbul’a çağrılırken, Orhan Artar gözaltına alındı.

Bir süredir Kenya’da ikamet eden Orhan Artar’ın ailecek Birleşmiş Millerler koruması altına alındığı öğrenildi.
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