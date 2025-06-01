BM korumasındaki aile Avrupa’ya geçerken Ruanda'da yakalanıp Türkiye’ye deport edildi

Bir baba ve 3 çocuğu Afrika ülkesi Ruanda'da gözaltına alınarak Türkiye'ye deport edildi.





Edinilen bilgile göre, Orhan Artar ile birlikte 11, 9 ve 5 yaşlarındaki üç çocuğunu taşıyan THY’nin tarifeli uçağı, pazar günü Ruanda’nın başkenti Kigali’den İstanbul’a ulaştı.





BM KORUMASINDAKİ AİLE TÜRKİYE'YE DEPORT EDİLDİ

Aile büyükleri çocukları teslim alması için İstanbul’a çağrılırken, Orhan Artar gözaltına alındı.





Bir süredir Kenya’da ikamet eden Orhan Artar’ın ailecek Birleşmiş Millerler koruması altına alındığı öğrenildi.