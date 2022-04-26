BM: Kutsal mekanlardaki kışkırtmalara son verin

BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland toplantıya Kudüs’ten katılarak, konsey üyelerine bölgeyle ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.



Özel Temsilci Wennesland, işgal altındaki Batı Şeria'daki son şiddet olaylarında ve İsrail'deki terör saldırılarında çok sayıda sivilin öldüğünü ve yaralandığını söyledi.



“Şiddet barış sürecini baltalıyor”



BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Wennesland, Filistinliler ile İsrail güvenlik güçleri arasında kutsal mekanlarda kışkırtıcı söylemlere ve şiddetli çatışmalara rağmen, Kudüs'teki durumun daha nispeten sakin olduğunu ifade etti.



Wennesland, Gazze’ye fırlatılan roketlerin zaten oldukça kırılgan olan süreci daha da istikrarsızlaştırıp barış sürecini baltaladığını belirterek, “Terör eylemlerinin yönelik sivillere yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi ve anlamı yok. Şiddet, provokasyon ve kışkırtmalara derhal son verilsin. Kutsal mekanlara taraflar saygı duyup korumalı. Tüm dini ve siyasi liderler kutsal mekanlardaki gerilimi, kışkırtmaları sonlandırmak için ellerinden geleni yapmalı “dedi.



"Şiddet her geçen gün artıyor”



Özel Temsilci Wennesland, Filistinli liderlerin son dönemde tırmanan gerilimi azaltmak, şiddeti durdurmak için övgüye değer çabalar sarf ettiklerini belirterek, “Tüm bu çabalara rağmen işgal altındaki Filistin toprakları ve İsrail’de her gün yaşanan şiddet hızlı bir şekilde tırmanıyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve İsrail'de gösteriler, çatışmalar, arama operasyonları, İsraillilere yönelik saldırılar giderek artıyor. Son olaylarda İsrail güvenlik güçleri, üçü kadın, dördü çocuk olmak üzere 23 Filistinli öldürüldü. 30'u kadın, 80'i çocuk 541 Filistinliyi de yaraladı. İsrailli siviller, Filistinlilere yönelik 66 saldırı düzenledi. Bu saldırılarda 9 Filistinli yaralandı. Filistinlilerin mal ve mülklerine zarar verildi” dedi.



“Şiddetin failleri derhal adalete teslim edilmeli”



BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Wennesland, bölgede yaşanan şiddetin tek taraflı olmadığını belirtti.



Wennesland, “Toplamda, ikisi kadın olmak üzere 12 İsrailli ve üç yabancı uyruklu Filistinliler tarafından silahlı, bıçaklı ve tokmaklı saldırılarda öldürüldü ve altı çocuk ve dört kadın da dahil olmak üzere 82 İsrailli ve bir yabancı uyruklu yaralandı. Filistinliler İsrailli sivillere karşı yaralanmaya yol açan ve mallarına zarar veren toplamda 104 saldırı gerçekleştirdi. İki hafta boyunca, İsrail'e yönelik 4 terör saldırısı yapıldı. Bütün bu şiddet olaylarının faillerinden derhal hesap sorulmalı ve adalete teslim edilmelidir" diye konuştu.