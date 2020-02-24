BM: Libya’da taraflar kalıcı ateşkes için taslak anlaşmayı kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) Libya’da çatışan tarafların Cenevre’de yaptıkları müzakerelerin son oturumunda ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için hazırlanan anlaşma taslağını kabul ettiklerini açıkladı.





BM’den yapılan açıklamada “sivillerin kendi bölgelerine güvenli bir şekilde dönüşünün kolaylaştırılması”na yönelik anlaşma taslağı iki taraf temsilcilerince kabul edildi.





Fayiz Serrac liderliğindeki Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu’ndan askeri temsilciler arasında yapılan son müzakerelerde kabul edilen taslağın Serrac ve Hafter’in onayına sunulacağı belirtildi.





Müzakerelere katılan askeri temsilcilerin gelecek ay yeniden Cenevre’de bir araya gelerek anlaşmanın ayrıntılarına şekil verme sözü verdikleri belirtildi.