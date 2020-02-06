BM: Libya konusunda anlaşmaya varamadık

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, Libya’da devam eden iç savaşın son bulması için 4 Şubat Salı günü Cenevre’de başlayan 5+5 askeri komite toplantısı ile ilgili basın toplantısı düzenledi.







Görüşmelerin büyük bir olgunlukla devam ettiğini söyleyen Salame, birçok konuda mutabakata vardıklarını ama hala bazı noktalarda görüşmelerin devam ettiğini belirtti.





Libya’da kalıcı bir barışın sağlanması için görüşmelerin 3 başlık altında yapılma kararı alındığını hatırlatan Salame şöyle konuştu:





“İlk olarak Askeri komite toplantısı ile başladık. Birçok konuda anlaşma sağlandı. Birkaç başlık kalmış durumda. Bu konuda henüz bir anlaşmaya varılmadı. Bu farklılıkların giderilmesi için görüşmeler devam ediyor. Olumlu bir sonuç alınacağını umut ediyorum. İki gün sonra ekonomik komite toplanacak. 26 Şubat’ta ise politik komite toplanacak. Politik komite için tarafların kendi temsilcilerini belirlemelerini bekliyoruz. Bir taraf belirledi. Ama diğer tarafta biraz sorun var. Bekliyoruz.”





Salame açıklama ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Salame, ülkedeki petrol kaynaklarının da ele alınan başlıklar arasında olduğunu ve bu meselenin Ekonomi Komitesi tarafından tekrar ele alınacağını söyledi. Salame, şöyle dedi:





“İki ayrı boyutu olan bir durum var. Benim Berlin’deki toplantıda veya Güvenlik konseyine yaptığım sunumda dediğim diğer ülkelerin özellikle ambargosu ile ilgili. Buna uyulmadı ve taraflara silah verildi. Diğer de yabancı savaşçıların getirilmesi ile ilgili. Ben bu noktada tepkimi dile getirdi. Ama burada biz Libyalılar arasındaki bir meseleyi konuşuyoruz. Libya için daha iyi nasıl olur onu tartışıyoruz. Kim hükümet olacak veya hükümet biçimini değil. Libya için neyin iyi olacağı konusunda tartışıyoruz” dedi.





Görüşmelerin ayrı ayrı odalarda olduğunu ve yüz yüze olmaları konusunda bir ısrarın olmadığını belirten Salame, amacın fotoğraf vermek değil Libya’nın geleceği için bir anlaşmaya varmak olduğunu söyledi.





Salame ayrıca tarafların ateşkesin BM tarafından izlenmesi konusunda hemfikir olduklarını ama diğer maddeler üzerinde tartışmaların devam ettiğini belirtti.





BM arabuluculuğunda Salı günü Cenevre’de başlayan görüşmelere Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz Sarraj ile Libya Ulusal Ordusu Komutanı General Hafter'i temsilen beşer kişilik üst düzey askeri temsilci katılıyor.