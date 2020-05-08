BM Özel Raportörü: Siyasi tutuklular derhal serbest bırakılmalı

Söz konusu raporda, “Tüm çocuklar, vicdan mahkumları, dini mahkumlar ve siyasi mahkumlar da dahil olmak üzere, hapsedilmesi uluslararası hukuka göre yasadışı veya keyfi olan tüm mahkumların derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması gerekmektedir.” denildi.
Agnes Callamard, önceki gün yayınlanan raporda, gözaltındaki/tuuklu kişilerin kendilerini Kovid-19 bulaşmasından koruyamadığına dikkat çekti. Bu kişilerin temel sağlık durumu Kovid-19’dan daha fazla ölüm riski anlamına geldiğine dikkat çekilen raporda, gerekli hijyen, sanitasyon, tıbbi malzeme ve hizmetlerin eksikliğine işaret edildi. Devletlerin, tüm tutukluların yaşam hakkını koruması ve tutukluları keyfi ölümden korumak için yeterli önlemler alması gerektiği, tutuklu olan kişilere karşı daha fazla bakım sorumluluğu bulunduğu hatırlatıldı.
SİYASİ TUTUKLULAR KOŞULSUZ TAHLİYE EDİLMELİ
Callamard, raporda şu tavsiyelerde bulunuyor: Tüm çocuklar, vicdan mahkumları, dini mahkumlar ve siyasi mahkumlar da dahil olmak üzere, hapsedilmesi uluslararası hukuka göre yasadışı veya keyfi olan tüm mahkumların derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması. Cezaevi nüfusunun gözden geçirilmesi ve cezaevine hapis cezasına alternatif cezalar verilmesi yoluyla cezaevi nüfusunun toplam büyüklüğünü azaltın ve aşırı kalabalıkla mücadele edilmesi. Kefalet, adli kontrol altında serbest bırakma veya diğerleri gibi mahkeme öncesi tutukluluğa alternatiflerin hayata geçirilmesi. Kefaletle geçici olarak serbest bırakılmayı veya herhangi bir suçlama yapılmaksızın ve yargılanmaksızın tutuklanan ve cezalandırılmayı bekleyen kişiler gibi çeşitli cezai olmayan gerekçelerle tutulan kişilerin serbest bırakılması. Cezaevinde kalan herkesin gözaltı koşullarının uluslararası insan hakları standartları seviyesine getirilmesi. Dolgunluğun resmi kapasiteyi aşmamasını ve resmi kapasitenin, bir bütün olarak genel nüfusa verilen standart rehberliğe uygun olarak sosyal mesafenin uygulanması. Gözaltında tutulan herkese, tutukluların bir bütün olarak nüfusun erişimine açık olması için yeterli sağlık ve hijyen tesisleri, ekipman, malzeme ve personel sağlanması, tüm tutukluların alınan tüm tedbirler, süreleri ve nedenleri hakkında güvenilir, doğru ve güncel bilgi hakkında bilgi verilmesi. Cezaevi personeli ve mahkumlar için kişisel koruyucu ekipman dağıtılması ve testlerin yapılması.