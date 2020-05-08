BM Özel Raportörü: Siyasi tutuklular derhal serbest bırakılmalı

Söz konusu raporda, “Tüm çocuklar, vicdan mahkumları, dini mahkumlar ve siyasi mahkumlar da dahil olmak üzere, hapsedilmesi uluslararası hukuka göre yasadışı veya keyfi olan tüm mahkumların derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması gerekmektedir.” denildi.





Agnes Callamard, önceki gün yayınlanan raporda, gözaltındaki/tuuklu kişilerin kendilerini Kovid-19 bulaşmasından koruyamadığına dikkat çekti. Bu kişilerin temel sağlık durumu Kovid-19’dan daha fazla ölüm riski anlamına geldiğine dikkat çekilen raporda, gerekli hijyen, sanitasyon, tıbbi malzeme ve hizmetlerin eksikliğine işaret edildi. Devletlerin, tüm tutukluların yaşam hakkını koruması ve tutukluları keyfi ölümden korumak için yeterli önlemler alması gerektiği, tutuklu olan kişilere karşı daha fazla bakım sorumluluğu bulunduğu hatırlatıldı.



