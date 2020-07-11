BM raportöründen Suudi Prensi'ne çok ağır suçlama

Özel Raportör Callamard, İsviçre'nin Cenevre kentinde Kaşıkçı cinayetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.







İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kaşıkçı'nın katledilmesiyle ilgili haklarında yakalama kararı bulunan firari 20 sanık hakkında 3 Temmuz'da gıyabi yargılama başladığını anımsatan Callamard, "Bakın, sanıklar gıyaben yargılanıyor. Suudi Arabistan'ın sanıkların Türkiye'ye gitmesine izin vermeyeceğini biliyorduk ama yine de (bu yargılamanın) önemli olduğunu düşünüyorum. Sanıkların devlet tarafından atanan avukatlar tarafından temsil edildiğinin altını çizmek istiyorum. Hiç yoktan iyidir." dedi.





"Selman kesinlikle cinayet fotoğrafının içinde, ikinci derece delillerim var"





Euronews'te yer alan habere göre Muhammed Bin Selman'ın, Kaşıkçı cinayetindeki rolüne ilişkin tartışmalara da açıklık getiren Callamard, "Bence, cinayet emrini kimin verdiği (azmettirdiği) veya teşvik ettiğini belirlemek açısından 'baş şüpheli' konumunda. Kesinlikle (cinayet) fotoğrafının içinde." dedi.





Callamard, Selman'ın cinayeti azmettirdiğine dair elinde delil olmadığını, bununla birlikte bu tür bir cinayetin onun "katkısı olmadan" gerçekleşmeyeceğine dair "ikinci derecede delillere" sahip olduğu bilgisini paylaştı.





"CIA'nin elinde bilgi olabilir, bu daha hikayenin sonu değil"







Bir yıldan uzun bir süre önce verilen bilgilere göre, CIA'nın elinde Veliaht Prensi Selman'ın Kaşıkçı cinayetindeki rolüne ilişkin bilgiler olabileceğine inandığını vurgulayan Callamard, belki Türk makamlarının da duruşmaların bir noktasında kamuoyuna bu yönde bir bilgi açıklayabileceğini söyledi.





Callamard, "Bu hikayenin sonu henüz gelmedi. Daha fazlası gelecek. Tüm baskılara rağmen daha fazla tanık konuşmayı başaracak. Ve sonunda bunun aslını öğreneceğiz. Bu doğruyu söylemenin bir parçası. İşte bu yüzden Türkiye'deki dava önemlidir. Bu yüzden medyanın çalışması önemlidir. Bu yüzden sivil toplumun çabaları önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.







Özel Raportör Callamard, BM tarafından Kaşıkçı cinayetini soruşturmakla görevlendirilmişti.



