BM raporu ile ilgili önemli çağrı: 'Kaçırmaları Durdurun'





Raporda, 5 Temmuz 2021’de AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Türk istihbarat servislerini birçok devletten 100’den fazla kişinin zorla Türkiye’ye geri gönderilmesini sağladıkları için övdüğü bir basın açıklaması eleştirilirken, “Sistematik zorla kaybetme uygulaması, doğası gereği insanlığa karşı bir suçtur” dendi.







Bu çarpıcı rapor ile ilgili yetkililere seslen Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Türkiye'de 'kaçırmaları duruurun' çağrısı yaptı. Vakfın sosyal medya hesabından başlatılan kampanya ile ingilizce ve Türkçe probleme dikkat çekmek için çalışma başlatıldı









Birleşmiş Milletler Zorla ve Gönülsüz Kaybetmeler Çalışma Grubu’nun (WGEID) BM İnsan Hakları Konseyi 48. oturumunda sunduğu zorla kayıplar yıllık raporunda, Türkiye’nin yurtdışında MİT aracılığı ile insan kaçırmaları kınandı.