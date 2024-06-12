Samanyolu Haber /Dünya / BM raporu: İsrail ve Hamas savaş suçu işledi /12 Haziran 2024 15:39

BM raporu: İsrail ve Hamas savaş suçu işledi

7 Ekim sonrası Gazze'de yaşananlara dair rapor hazırlayan BM, İsrail ve Hamas'ın savaş suçu işlediğini tespit etti.

SHABER3.COM

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'de savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar işlediğine hükmetti.

DW Türkçe'de yer alan habere göre BM'ye bağlı Bağımsız Soruşturma Komisyonu, 7 Ekim sonrası Gazze'de yaşananlara dair ilk kapsamlı soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan raporda, İsrail ordusunun sivilleri "doğrudan, yaygın ve sistematik biçimde" hedef alarak uluslararası hukuku ihlal ettiği sonucuna varıldı.

Raporda, "Komisyon; cinayet, Filistinli yetişkin ve çocuk erkekleri hedef alan ayrımcılık, zorla yerinden etme, işkence, insani olmayan ve vahşice muamele suçlarının işlendiğini tespit etmiştir" denildi.

İsrail yönetimi, açlığı silah olarak kullanmakla da suçlandı. İsrail Filistin'e karadan insani yardım taşınmasına engel olurken, Ürdün öncülüğünde başlatılan operasyonla havadan gıda ulaştırılmaya çalışılmıştı.

Bulguları reddeden İsrail ise BM'yi İsrail karşıtlığı yapmakla suçladı. Bağımsız Soruşturma Komisyonu, BM İnsan Hakları Konseyi tarafından 2021'de İsrail ve Filistin topraklarında yaşandığı iddia edilen ihlalleri araştırmak üzere kurulmuştu.

Guterres "kara listeye" eklemişti

BM Komisyonu ayrıca, Hamas ve diğer Filistinli silahlı grupların 7 Ekim'deki baskında savaş suçu işlediklerini belirledi. Raporda; Hamas ve diğer örgüt üyelerinin cinsel suçlara karıştığı ve cesetlere bilinçli olarak zarar verildiği yönünde tespitler yer aldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği, İsrail'in verdiği bilgiye göre 1200 kişinin ölümüyle sonuçlanan baskınıyla başlamıştı. ABD ve Avrupa Birliğinin terör örgütleri listesindeki Hamas, 251 kişiyi rehin alarak Gazze'ye kaçırmıştı. Hâlâ 116 rehine Gazze'de bulunuyor, İsrail ordusuna göre bunların 41'i yaşamını yitirdi.

Komisyon Başkanı Navi Pillay, "İsrail saldırılarını derhal durdurmalı" dedi, ayrıca Hamas'ı rehineleri serbest bırakmaya çağırdı.

Geçtiğimiz günlerde de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Hamas'ı "çatışma bölgelerinde çocuklara zarar veren ülke ve örgütler" listesine ekleme kararı almış, bu konuda İsrail'i bilgilendirmişti. İsrail'in çocuk haklarını ihlal ettiği, çocukların yaşamlarını tehlikeye attığının tescili anlamına gelen listede, Rusya ve IŞİD de yer alıyor.
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