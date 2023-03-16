BM raporu: Türkiye'deki kokain yakalamaları yedi yılda yedi kat arttı

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi tarafından hazırlanan rapora göre Türkiye’de 2021’de 2,8 ton kokain ele geçirildi.



Türkiye’ye sokulmaya çalışılan kokain Antalya, Tekirdağ ve İstanbul’daki limanlarda ele geçirildi.

Araştırma, Covid sonrası dünyada küresel kokain üretiminin rekor seviyelere ulaştığını gösterdi.

Buna göre, kokainin hammaddesi kokanın ekimi, 2021 ile 2022 arasında yüzde 35 arttı.





Üretim artışının arkasında, daha fazla koka ağacı ekimi yanında, kokanın toz kokaine dönüştürülmesindeki teknolojik ilerlemenin de olduğu kaydedildi.





Batı ve Orta Afrika'da oluşturulan merkezlerin de dağıtım üsleri olarak öne çıkmaya başladığı rapor tarafından tespit ediliyor.





BM, “Afrika'da ele geçirilen toplam miktar ve büyük ele geçirmelerin sayısı 2021'de rekor seviyelere ulaşmış görünüyor" ifadesiyle bu kısmın altını çiziyor.





Raporun Türkiye ile ilgili bölümlerinde, ülkede kaçakçılık yanında tüketim kısmında da artış tespit edildiği belirtiliyor.





Türk limanlarına, Latin Amerika ülkelerinin yanı sıra Batı Afrika’dan da uyuşturucu ulaşıyor.





Balkan rotası üzerinden Avrupa pazarını hedef alan uyuşturucu tacirleri, Türkiye ile birlikte Yunanistan’ı da artan şekilde tercih ediyor.





Türkiye’de yakalanan kokain 2014’deki 393 kilogramdan 2021’de 2.8 tona çıktı.





Türk yetkililerin verdiği bilgilere göre, 2021’de 3 bine yakın kokainle ilişkili olay yaşandı ve 4 bin 714 şüpheli gözaltına alındı.









BM raporundaki Türkiye verileri





Kokain en çok Avrupa ve Kuzey Amerika pazarlarında tüketiliyor. Bunu Güney ve Orta Amerika ile Karayipler izliyor.





Rapor, Afrika ve Asya'da kokain tüketiminin "hala sınırlı" olduğunu ortaya koyuyor.





Yapılan baskınlardan elde edilen veriler, özellikle Batı ve Orta Afrika'nın, Avrupa'daki pazarlara giden bir geçiş bölgesi olarak rolünün 2019'dan bu yana önemli ölçüde arttığını gösteriyor.





Rapor, uyuşturucu kaçakçılarının dağıtım amaçlı olarak uluslararası posta hizmetlerini daha sık kullandıklarını da belirtiyor.









2019'da Panama'da yakalanan bu uyuşturucu da Türkiye'ye gönderilecekti





BM raporu küresel kokain arzının rekor seviyelerde olduğunu gösteriyor.





BM raporu, uluslararası seyahat ciddi şekilde kısıtlandığı için Covid-19 salgınının uyuşturucu pazarları üzerinde "yıkıcı" bir etki yarattığını söylüyor.





Buna göre, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında gece kulüpleri ve barlar kapatıldığı için kokain talebi düştü.





Ancak rapor “En son veriler, bu düşüşün uzun vadeli eğilimler üzerinde çok az etkisi olduğunu gösteriyor" diyerek devam ediyor.





Rapora göre, İngiltere’de posta kanallarında kokain ele geçirme vakalarında da "önemli bir artış" olduğu görülüyor.





Rapordaki diğer önemli bulgular şunlar:









Avrupa'ya dağıtım yolları farklılaşabiliyor olsa da, Kolombiya hâlâ kaçakçılık yollarına hakim durumda.

Meksikalı ve Balkan kökenli suç örgütleri, ilk elden erişim sağlamak için üretim merkezlerine yakınlaştı.

Taş kokain kullanımı İngiltere, Belçika, Fransa ve İspanya da dahil olmak üzere birçok Batı Avrupa ülkesinde artışta.