BM raporu: Uygurlar modern köle gibi

Birleşmiş Milletler (BM) yayınladığı raporda, Çin’in Sincan bölgesindeki Uygur, Kazak ve Kırgız Türklerine yönelik uyguladıkları modern bir kölelik biçimi olarak nitelendirildi.







UYGURLARA YAPILAN MUAMELE MODERN KÖLELİK

BM Özel Raportörü Tomoya Obokata, BM İnsan Hakları Konseyi’nin yaklaşan 51. oturumu öncesinde “Çağdaş Kölelik Biçimleri ve Sonuçları” hakkındaki raporunu yayınladı. Özel Raportör Obokata raporunda, Çin’in Sincan’daki Uygurlara yönelik muamelesinin “modern kölelik” biçimi olabileceğini belirtirken, Çin’in insan hakları uygulamalarına en açık eleştirilerden biri olan, Doğu Türkistan’daki zorla çalıştırma iddialarını “makul” buldu.





İNSANLIK DIŞI VE AŞAĞILAYICI MUAMELELERE MARUZ KALIYORLAR

Obokata, İşgal Altındaki Doğu Türkistan’da Uygurlar, Kazaklar, Kırgızlar ve diğer Türk halklarının zorla çalıştırıldığı sonucuna vardı. 20 sayfalık raporda, Çin’in işgali altındaki Doğu Türkistan’da zorla çalıştırılmayla ilgili olarak, “aşırı gözetim, kötü yaşam ve çalışma koşulları, gözaltı yoluyla hareketin kısıtlanması, tehditler, fiziksel ve/veya cinsel şiddet dahil olmak üzere, zorla çalıştırma sırasında etkilenen işçiler üzerinde uygulanan yetkilerin niteliği ve kapsamı” belirtilen raporda, insanların “diğer insanlık dışı veya aşağılayıcı muamelelere” maruz kaldıkları bilgisi yer aldı.





YAPILANLAR İNSANLIĞA KARŞI SUÇ

Raporda, bazı durumlarda, işçilerin karşı karşıya olduğu koşulların “insanlığa karşı bir suç olarak köleleştirmeye kadar varabileceği ve daha fazla bağımsız bir analizi hak ettiği” belirtildi.





1.8 MİLYON UYGUR KAMPLARDA TUTULUYOR

Çin hükumeti, tahminen 1,8 milyon Uygur Türkü ve diğer Müslüman azınlıkları, Pekin’in bölgedeki dini aşırıcılığı ve terörizmi önleme amaçlı olduğunu belirttiği “yeniden eğitim” kamplarında tutarken, zorla çalıştırma, grupların sistematik olarak bastırılmasının önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.