BM: Rusya'nın Ukrayna topraklarında yaptığı referandum yasa dışı

BM'nin Ukrayna'nın egemenliğine, birliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne tamamen bağlı kalmaya devam ettiğini kaydeden Dicarlo, Rusya'nın Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde Ukrayna yasalarına saygı göstermesini istedi.
Zelenkskiy: Rusya tamamen tecrit edilmeli
Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de BM Güvenlik Konseyine yaptığı açıklamada, Rusya'nın referandumunun "toprakları çalma ve uluslararası hukuk normlarını silme girişimi" olduğunu belirterek Rusya'nın tamamen tecrit edilmesi çağrısında bulundu.
Zelenskiy, "Ukrayna'nın işgal altındaki topraklarındaki erkek nüfusun, kendi yurtlarına karşı savaşmaları için Rus ordusunda silah altına alınmaya zorlamak oldukça küçümseyen bir teşebbüs." ifadesini kullandı.
Rusya'nın tüm uluslararası teşkilatlardan çıkarılmasını isteyen Zelenskiy, Rusya'nın işgal altındaki Ukrayna topraklarını "sahte referandumda" ilhak etmesi durumunda bunun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuşulacak bir şey olmadığı anlamına geleceğini belirtti.
Zelenskiy, "soykırımsal politika" yürüten Rusya'nın, nükleer felaketi, dünyanın bir adım ötesine getirdiğini söyledi.
ABD'den referandumu kınayan bir karar tasarısı
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, BM Güvenlik Konseyine söz konusu referandumu kınayan bir karar tasarısı sunacağını ifade etti.
Thomas Greenfield, Rusya'nın karar tasarısını veto etmesi durumunda ise ABD'nin tasarıyı BM Genel Kuruluna taşıyacağını dile getirdi.