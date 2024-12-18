Samanyolu Haber /Dünya / BM, Suriye'ye geri dönüşler konusunda uyardı: 'Tavsiye etmiyoruz' /18 Aralık 2024 17:18

BM, Suriye'ye geri dönüşler konusunda uyardı: 'Tavsiye etmiyoruz'

Ülke dışında yaşayan 100 bin Suriyelinin geri döndüğünü bildiren Uluslararası Göç Örgütü'nün Direktörü Amy Pope, "Büyük ölçekli bir geri dönüşü tavsiye etmiyoruz" dedi.

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Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Suriye'de Beşar Esad yönetiminin devrilmesiyle geçen hafta 250 bin kişinin evlerine döndüğünü ve bunlardan 100 bininin ülke dışında yaşayan Suriyeliler olduğunu bildirdi. IOM, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Suriye'de iç savaşın başladığı 2011'den bu yana büyük bir yıkım ve yaygın bir yerinden edilme yaşandığına işaret edilen açıklamada, 6 milyondan fazla Suriyelinin ülkeyi terk ettiği ve 5,5 milyon kişinin ülke içinde yerinden edildiği hatırlatıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Suriye'de 17 milyon kişi hala yardıma ihtiyaç duyuyor ve tüm nüfusun yüzde 90'ı yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Savaştan kaçan binlerce Suriyeli mülteci artık evlerine dönüyor, diğerleri ise yerel koşulların güvenli bir geri dönüşe izin verip vermeyeceğini değerlendiriyor. Geçen hafta yaklaşık 250 bin kişi evlerine döndü, bunların 100 bini ülke dışında yaşayan Suriyeliler."

'SİSTEM, BU AKINI KALDIRAMAZ'

Suriye'de temaslarda bulunan IOM Genel Direktörü Amy Pope da konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. "İnsanların evlerin geri dönme hakkı var ancak bir büyük ölçekli bir geri dönüşü tavsiye etmiyoruz. Sistem, bu tür bir akını kaldıramaz" diyen Pope, “Sığınma hakkı almış veya başka yerlerde yaşayan mültecileri teşvik etmeye veya zorla geri göndermeye başlamadan önce, Suriye'deki durumu istikrara kavuşturmaya odaklanalım” ifadelerini kullandı.

'GÜVENLİĞİN GARANTİ EDİLECEĞİNİ SÖYLEYEMİYORUZ'

Suriye'deki güvenlik konusunun sorun teşkil ettiğine dikkat çeken Pope, şöyle devam etti:

"Uluslararası bir örgüt olarak, daha istikrarlı ve güvenli bir ortam yaratma niyetinde olsa bile hükümetin eve dönen insanların güvenliğini garanti edebileceğini söyleyecek konumda değiliz."
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