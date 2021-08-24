BM: Taliban, Afganistan'da yargısız infazlar yapıyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin Cenevre'deki özel Afganistan konulu toplantısında konuşan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, ülkede yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekti. Bachelet, Taliban'ın ülkenin tamamında kontrolü ele geçirmesinin ardından sivillerin ve eski Afgan güvenlik görevlilerinin infaz edildiğine ilişkin haberler aldıklarını söyledi.







Kadınların bazı bölgelerde sokağa çıkmasının sınırlandırıldığını ve kız çocukların da okula gidemediğini kaydeden Bachelet, insan hakları ihlalleri ve yargısız infazlarla ilgili haberlerinin güvenilir kaynaklardan geldiğini de vurguladı. Bachelet, erkek çocuklarının da asker olarak kullanıldığına ilişkin haberler olduğunu söyledi.





Bachelet, geçmişte Taliban yönetimi altında yaşanan ağır insan hakları ihlalleri, cinayetler ve geçen aylardaki saldırılar göz önünde bulundurulduğunda Afganistan'daki farklı etnik ve dini azınlıkların da aynı şekilde tehdit altında olduğunu belirtti.





BM İnsan Hakları Konseyi'ni de Afganistan'daki ihlallerin araştırılması için cesur davranarak girişim başlatmaya çağıran Bachelet, insan hakları durumunu yakından izlemek için yeni bir mekanizma oluşturulması gerektiğini söyledi.





Bachelet'in kastettiği mekanizma ise Konsey'de bir soruşturma komisyonu oluşturulması, özel bir raportör atanması ve Afganistan'daki durumla ilgili bilgi toplamak için bir misyon oluşturulmasını kapsıyor. Taliban'ın 1990'lı yılların sonundaki uygulamalarının arasında kadınların eve hapsedilmesi, televizyonu ve müziği yasaklaması, hırsızlık yapanların elini kesmesi ve halka açık infazlar yapması bulunuyor.