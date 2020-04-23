Samanyolu Haber /Dünya / BM: Tehdidin insan değil, virüs olduğunu unutmayın /23 Nisan 2020 09:32

BM: Tehdidin insan değil, virüs olduğunu unutmayın

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, hızla insan hakları krizine dönüştüğü uyarısında bulunarak, "Tehdidin insan değil, virüs olduğunu unutmayın" dedi.

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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, salgınla mücadelede yaşanan insan hakları ihlallerine ilişkin raporunu açıkladı. 

 Ekonomik ve sosyal krize yol açan salgının, hızla insan hakları krizine de dönüştüğü uyarısında bulunan Guterres, ''Tehdidin insan değil, virüs olduğunu unutmayın'' mesajı verdi. 

İnsan haklarının, kriz zamanlarında sonraya bırakılacak bir konu olmadığını ve insanın merkezde olması gerektiğini belirten Guterres, salgın nedeniyle nefret söyleminin arttığına, savunmasız grupların hedef alındığına ve sert güvenlik önemlemlerine başvurulduğuna dikkati çekti. 

'Hükümetler her zamankinden daha şeffaf, duyarlı ve hesap verebilir olmalı'

Popülizm ve otoriter yönetimlerin de arttığına, bazı ülkelerde insan haklarının daha da geriye gittiğine ve salgın bahane gösterilerek baskıcı önlemler alındığına işaret eden Guterres, ''Hükümetler her zamankinden daha şeffaf, duyarlı ve hesap verebilir olmalı. Sivil toplum ve basın özgürlüğü kritik öneme sahip'' dedi.

Alınan acil durum önlemlerinin yasal, orantılı, ayrım yapmayan, belirli bir amaç ve süre odaklı olması gerektiğini söyleyen Guterres, bu süreçte insan haklarının da korunması çağrısı yaptı.
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