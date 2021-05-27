BM: Türkiye’de uyuşturucu işi yasal ticaret kisvesi altında yapılıyor

Geçtiğimiz mart ayında yayınlanan raporda, Türkiye’nin dünya genelinde en fazla eroin ele geçiren ülkeler arasında İran ve Afganistan’dan sonra üçüncü sırada olduğu kaydedilmiş, uyuşturucu kaçakçılığının yasal ticaret kisvesi altında yapıldığı belirtilmişti.







Birleşmiş Milletler’in (BM) Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INBC) 2020 Raporu, 25 Mart 2021’de dünyayla aynı anda Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve 2005-2010 ile 2015-2022 dönemleri Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Kontrol Kurulu Üyesi ve önceki Başkanı Prof. Dr. Sevil Atasoy tarafından açıklanmış, o toplantıda Atasoy ilginç bir noktaya temas etmişti.





TÜRKİYE, İRAN VE AFGANİSTAN’DAN SONRA ÜÇÜNCÜ SIRADA







İpek Özbey’in Cumhuriyet‘te yer alan haberine göre, Prof. Dr. Atasoy dünya genelinde en fazla eroin yakalayan ülkelerde Türkiye’nin İran ve Afganistan’dan sonra üçüncü sırada olduğunu vurguluyor, pandemi sırasında da Balkan yolunun yani Afganistan’dan çıkan, Türkiye üzerinden Avrupa’ya geçen Balkan yolunun kullanılmaya devam ettiğini kaydediyordu. Ancak orada dikkat çeken bir açıklama vardı: Pandemide yasadışı sevkıyat yöntemlerinin de farklılaştığını bildiren Atasoy’a göre, maske, eldiven ve dezenfektan kaçakçılıkta kullanılıyordu. Atasoy’un konuşmasından satır başları:





‘YASAL TİCARET KİSVESİ ALTINDA UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI’





“Uluslararası yasal ticarette düşme ve bazı yasadışı maddelerin kaçakçılığında azalma görülmekle birlikte hava ve deniz- yoluyla kaçakçılık alabildiğine sürdü. Karayoluyla kaçakçılık gözlemlenmekteyse de farklı taşımacılık yolları ve yasal ticaret kisvesi altında uyuşturucu kaçakçılığına tanık olduk.





‘KAÇAKÇILIK YÖNTEMLERİ FARKLILAŞTI’





Kaçakçılık yöntemleri farklılaştı. Postayla ya da paket hizmetleriyle ya da eve yemek servisleriyle hatta maske, eldiven, dezenfektan içine konarak sanki maske ithal ediyor ya da ihraç ediyormuş gibi dezenfektan içinde uyuşturucu kaçakçılığına tanık olduk.





Sosyal medya uyuşturucuya erişimde ve satıcılarla alıcıları bulmakta bir önemli mecra oluşturdu. Tabii ki internetin gördüğümüz kısmının çok daha büyük bir kısmı dark net, karanlık web diye adlandırdığımız bölümünde hem uyuşturucu imalatındaki hammaddelerin alış satışının hem de bağımlıların maddeye erişiminin çok daha yaygın bir biçimde yürütüldüğünü saptadık.”





BALKAN YOLU KULLANILIYOR





Türkiye’nin dünya genelinde en fazla eroin ele geçiren ülkeler arasında İran ve Afganistan’dan sonra üçüncü sırada olduğunu kaydeden Prof. Dr. Atasoy’un görüşleri şöyle: “Doğal olarak üçüncü sırada, çünkü Afganistan’dan çıkan eroin İran üzerinden ülkemize geliyor ve oradan da Avrupa’ya geçiyor. Ancak şurası muhakkak ki pandemi sırasında Balkan yolu, yani Afganistan’dan çıkan, Türkiye üzerinden Avrupa’ya geçen ünlü Balkan yolu kullanılmaya devam etti ve Afganistan, İran, Türkiye ve Balkan ülkeleri hattı üzerinde çok sayıda eroin yakalaması da bunu da kanıtlar oldu.”