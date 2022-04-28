Samanyolu Haber /Gündem / BM: Ukraynalı göçmen sayısı 11 milyonu aştı, çoğu Polonya'da /28 Nisan 2022 11:57

BM: Ukraynalı göçmen sayısı 11 milyonu aştı, çoğu Polonya'da

Ukrayna'dan kaçan 5.3 milyon göçmenin 2.9 milyonunun Polonya'ya, 793 bininin Romanya'ya, 627 bininin Rusya'ya, 502 bininin Macaristan'a ve 360 bininin Slovakya'ya gittiği belirtildi.

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Birleşmiş Milletler (BM) açıkladığı son verilerde, Rusya'nın şubatta Ukrayna'yı işgal etmesinden beri, 11 milyondan fazla Ukraynalının göçmen olduğunu duyurdu.

BBC'nin haberine göre, yaklaşık 5.3 milyon Ukraynalı komşu ülkelere giderken, diğer 6.5 milyon kişinin ülke içinde yer değiştirdiği belirtildi. BM, bu rakamları Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) 9-16 Mart arasında yaptığı bir araştırmaya dayandırdığını belirtirken şu anki sayıların daha da arttığını tahmin ettiklerini vurguladı. 12 milyon kişinin ise, savaş bölgesinde olmaları nedeniyle evlerini terk etmek istedikleri halde bunu başaramadıkları belirtildi.

EN ÇOK GÖÇ POLONYA'YA

Verilere göre, Ukrayna'dan kaçan sivillerin çoğu batıdaki ülkelere gitmeyi tercih ediyor. BM, Ukrayna'yı terk eden 5.3 milyondan fazla sivilden 2.9 milyonunun Polonya'ya, 793 bininin Romanya'ya, 627 bininin Rusya'ya, 502 bininin Macaristan'a, 360 bininin Slovakya'ya ve 24 bininin Belarus'a gittiğini belirtti.

Ukraynalı göçmenlerin bu ülkeler üzerinden başka ülkelere geçtiği biliniyor. Çek Cumhuriyeti yetkilileri, 26 Nisan itibarıyla 312 bin 800 acil vizenin Ukraynalı göçmenler için çıkartıldığını söyledi.

AFRİKALILARIN UKRAYNA'YI TERK ETMESİNE İZİN VERİLMİYOR 
Ukrayna'dan gelen birinin mülteci statüsünde kabul edilmesi için ya Ukrayna vatandaşı olması gerekiyor ya da Ukrayna'da yasal bir oturma iznine sahip olması gerekiyor. Ancak, Afrika ülkeleri vatandaşlarının Ukrayna'yı terk etmelerine izin verilmedikleri belirtiliyor.
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