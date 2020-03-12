BM uyardı: Çekirge istilası yolda!

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) bir durum raporu yayımlayarak çekirge istilasının etki alanının genişlediğini açıkladı ve birçok ülkeyi uyardı.





Doğu Afrika ülkelerindeki çekirge istilasıyla ilgili raporda çarpıcı verilere yer verildi.





Buna göre çekirge sürüleri her gün 150 kilometre yol katediyor. Bir kilometrekarede yer alan 40-80 milyon çekirge, sadece bir günde 35 bin kişiye yetecek gıdayı tüketebiliyor.





KOMŞU ÜLKE IRAK’A KADAR ULAŞTI





FAO’nun Twitter hesabında paylaşılan bir haritada çekirgelerin Irak’a kadar geldiği görüldü. Raporda, çekirgelerin etkisini göstereceği ülkeler arasında Kenya, Somali, Etiyopya, Sudan, Eritre, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, İran ve Pakistan gösterildi.