Samanyolu Haber /Gündem / BMC’nin başına AKP kurucusu Murat Yalçıntaş geçti /10 Haziran 2021 11:51

BMC’nin başına AKP kurucusu Murat Yalçıntaş geçti

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) eski başkanı Murat Yalçıntaş, Ethem Sancak ile Talip Öztürk'ün toplam yüzde 51'lik payını Fuat Tosyalı'nın devraldığı BMC’ye genel müdür olarak atandı. Yalçıntaş, AKP'nin kurucu üyeleri arasında yer alıyor.

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BMC'nin başına geçen isim eski İTO başkanı Murat Yalçıntaş oldu. Katar ordusunun yüzde 49,9’luk hissesine sahip olduğu BMC’de toplamda yüzde 50,1’lik hisseye sahip olan Ethem Sancak ve Talip Öztürk, hisselerinin tamamını çelik üreticisi Tosyalı Holding’e satmıştı.

Mehmet Emin Karamehmet’e ait BMC, 2014 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 751 milyon TL’ye Ethem Sancak’a satılmıştı.
 
KARAMEHMET’TEN TOSYALI’YA UZANAN BİR BMC HİKÂYESİ

BMC’nin yüzde 49,9’unu aynı yıl Katar ordusu 300 milyon dolar bedelle satın almıştı. 2018’de Altay Tankı ihalesini alan BMC’ye 2019’da Sakarya’da Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Tank-Palet Fabrikası 50 milyon dolar yatırım şartıyla 25 yıllığına tahsis edilmişti.

BMC’de çoğunluk hissesini alan Tosyalı Holding’in patronu Fuat Tosyalı, aynı zamanda AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yönetim kurulu başkanlığı koltuğunda oturduğu Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu’nda yönetim kurulu üyesi.

2019’da İstanbul Sanayi Odası (İSO) 500 listesinde 51’inci sırada yer alan ve 2020’de ise 93 sıra birden düşerek 144’üncülüğe gerileyen BMC, 2 bin 845 kişiyi istihdam ediyor. 2020’de 2 milyar TL net satış hasılatı elde ederken, 75 milyon dolarlık ihracata imza attı.

MURAT YALÇINTAŞ KİMDİR?

29 Kasım 1965’te İstanbul’da dünyaya gelen Murat Yalçıntaş, İstanbul milletvekilliği yapmış olan Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş’ın (1933-2016) oğludur. İlk ve ortaokul eğitiminden sonra İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi’nde mezun oldu.

1988’de Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi makine mühendisliği bölümünden mezun olan Yalçıntaş master eğitimini ise 1988-1990 seneleri arasında Boston ve Vrije Üniversiteleri Ortak İşletmesinde tamamlamıştı.

Doktora programını ise 2005 ve 2007 yılların arasında İstanbul Üniversitesi işletme bölümü ‘’Hizmet Sektöründe Müşteri Memnuniyeti’’ isimli konuyu çalışarak tamamlamıştı.

İngilizce, Arapça, Almanca ve Fransızca gibi bir çok dile hâkim olan Yalçıntaş, evli olup 3 çocuk babasıdır. Siyasi hayatı, 1998-2001 yıllarında Fazilet Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcılığı ile başlamıştı.

2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Kurucular Kurulu Üyesi olmuştu. 2005’te ise AKP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmişti.
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