Samanyolu Haber /Gündem / BM'de gündem AKP'nin Kenya’dan kaçırdığı 4 kişi: Endişe duyuyoruz /22 Ekim 2024 13:05

BM'de gündem AKP'nin Kenya’dan kaçırdığı 4 kişi: Endişe duyuyoruz

Birleşmiş Milletler’den Salı günü yapılan açıklamada, hak gruplarının uluslararası hukuku ihlal ederek kaçırıldığı ve zorla geri gönderildiğini söylediği dört Türk mültecinin Kenya’dan geri gönderilmesinden endişe duydukları belirtildi.

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Kenya Dışişleri Bakanlığı’na göre başkent Nairobi’de sokak ortasında kaçırılan Mustafa Genç, Hüseyin Yeşilsu, Öztürk Uzun ve Alparslan Taşçı Cuma günü Türkiye’ye geri gönderildi. Kaçırılan biri İngiliz vatandaşı diğer 3 kişi ise daha sonra serbest bırakılmıştı.

BM mülteci ajansı UNHCR, AFP’ye yaptığı açıklamada “dört mültecinin Kenya’dan geri gönderilmesinden derin endişe duyduklarını” söyledi. BM ajansı, Kenya hükümetini “uluslararası yasal yükümlülüklerine uymaya ve özellikle de sığınmacı ve mültecileri hayatlarının ya da özgürlüklerinin tehdit altında olacağı bir yere gönderilmelerine yol açabilecek her türlü tedbirden koruyan geri göndermeme ilkesine saygı göstermeye” çağırdı.

Uluslararası Af Örgütü, Cumartesi günü yaptıkları açıklamada “Bu olay hem Kenya hem de uluslararası mülteci hukukunun ihlalidir” derken 4 kişinin kaçırılmalarının, Kenya’daki tüm mülteci ve sığınmacıların güvenliğine ilişkin endişeleri de artırdığına dikkat çekti.

Kenyalı hak gruplarından oluşan bir ittifak olan Polis Reformları Çalışma Grubu ise hükümetin eylemi karşısında “şoka uğradıklarını” belirterek, hukuksuz geri göndermelerin “dört insanın yanı sıra Kenya’nın sığınmacı bir ülke olarak konumunu da ciddi bir risk altına soktuğunu” dile getirdiler. Grup, BM İnsan Hakları Konseyi’nin yeni bir üyesi olarak bu eylemin Kenya’nın “güvenilirliğini zedelediğini” söyledi.
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