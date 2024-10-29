BM'de gündem Hizmet Hareketi'ne uygulanan hukuksuzluklar: Taziye tutuklamaları da soruldu

Geçtiğimiz hafta BM İnsan Hakları Komitesi üyeleri, bir kez daha bir araya geldi ve Türkiye'nin ikinci periyodik incelemesi kapsamında Türk heyetine sorularını yöneltti.



Solidarity With OTHERS'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, komite üyeleri Türkiye'nin Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'ye uyumunu değerlendirecek. Aralarında Solidarity With OTHERS'ın da bulunduğu onlarca STK, toplantılar öncesinde gölge raporlar sunarak endişelerini komite üyelerine aktardı. Bu raporlar, Türk hükümetinin Hizmet Hareketi'ne yönelik baskılarıyla bağlantılı insan hakları ihlallerini belgeledi.

142. oturum sırasında Komite Üyeleri, Hizmet hareketi gönüllülerini hedef alan yaygın insan hakları ihlallerine ilişkin endişelerini dile getirdi.





BM İnsan Hakları Komitesi’nin, 142. Oturumda Türkiye Delegasyonuna, Hizmet Hareketi gönüllülerine yaşatılan mağduriyetlerle alakalı sorduğu sorular ise şöyle:





-AİHM kararları: Yalçınkaya Kararı, ByLock, Alparslan Altan kararı

-BM Kararı: Mukadder Alakuş Kararı

-OHAL KHKlarının ölçüsüzlüğü, OHAL komisyonunun etkisizliği ve işlevsizliği

-KHKlarla memuriyetten atılanlar, yaşadıkları sosyal ekonomik sıkıntılar

-Terör yasalarının istismar edilmesi, şirketlere kayyım atanması, El koyma kararları, Vakıf dernek kapatmaları, Hizmet hareketine üyelik sebebiyle tutuklu bulunanların sayısı

-Pasaport iptalleri, İnterpol bülten talepleri,

-Cezaevinde bulunan kadınlar ve çocukları, Finlandiya raporunda geçen 12 kadın konusu

-Cezaevinde ölümler ve Mustafa Kabakçıoğlu

-Hizmet hareketi üyelerine 2016 sonrası yapılan işkenceler ve işkencecilere cezasızlık

-Yurtdışından kaçırmalar, hangi ülkelerden kaçırıldıkları, Selahaddin Gülen, Zorla kaybetmeler

-2016 sonrası kapatılan medya kuruluşları sayısı

-Hocaefendiye taziye yayınlayanların tutuklanması, sosyal medya hesaplarının erişime engellenmesi







