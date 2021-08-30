Samanyolu Haber /Dünya / BM'de Kabil Havalimanı ile ilgili yeni karar /30 Ağustos 2021 22:37

BM'de Kabil Havalimanı ile ilgili yeni karar

ABD'nin çekilme kararı sonrasında Taliban yönetimine geçen Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı ile ilgili Birleşmiş Miller (BM) Güvenlik Konseyi'nde yeni bir karar alındığı belirtildi.

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Amerika'nın Sesi interner sitesinde yer alan habere göre Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD, İngiltere ve Fransa’nın sunduğu Kabil havaalanının yeniden açılmasını talep eden 2593 sayılı karar tasarını kabul etti.

Tasarıda, Kabil havaalanın yeniden açılması, güvenliğin sağlanması, ülkeden ayrılmak isteyenlerin hızlı ve güvenli bir şekilde tahliye edilmesinin güvence altına alınması, Afganistan’a gönderilen uluslararası yardımların güvenli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gibi maddeler yer aldı.

15 üyeli konseyde yapılan oylamada 13 üye lehte, BM Güvenlik Konseyi’nin iki daimi üyesi olan Rusya ve Çin ise çekimser oy kullandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, karar tasarısı oylanmadan önce konseyin beş daimi üyesi olan ABD, Fransa, İngiltere, Rusya ve Çin’in temsilcileriyle bir toplantı yaptığı belirtildi.

Halen devam eden Güvenlik Konseyi toplantısında üye ülkeler tasarıyla ilgili görüşlerini açıklıyor.
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