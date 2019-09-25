Samanyolu Haber /Gündem / BM'de salonun buz kestiği anlar /25 Eylül 2019 12:53

BM'de salonun buz kestiği anlar

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılan Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın masasında oturdu. Erdoğan ise Sisi'yi görünce içeri girmekten vazgeçti.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda bir konuşma yaptı. 

Çok sayıda devlet başkanının hitap ettiği Genel Kurul'da Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi de yer alıyordu. Ancak Erdoğan geçen yıl yaptığı gibi bu yıl da Sisi'yi görünce salona girmekten vazgeçti.

TRUMP'IN MASASINDA SİSİ'Yİ GÖRÜNCE...

Hürriyet'in ABD temsilcisi gazeteci Razi Canikligil'in aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM’de  Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın masasında Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah el Sisi’yi görünce salona girmedi. 

Sisi geçen yıl da o masadaydı ve Erdoğan salondan çıkmıştı. 

Masada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda da yer aldı. 

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