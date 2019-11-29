BM'de Suriye Anayasası çalışmaları tıkandı

BM'de iki haftadır gündem Suriye hükümetinin ve muhaliflerin anayasa görüşmeleriydi. Kürt temsilcilerin yer almadığı anayasa görüşmeleri tıkandı.







Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, 25 Kasım’da başlayan Suriye Anayasa Toplantıları’nın ikinci turuna ilişkin BM Cenevre Ofisi’nde kısa bir basın toplantısı düzenledi.





25 Kasım’da başlayan anayasa toplantılarının ikinci turunun hiçbir toplantı gerçekleşmeden sona erdiğini söyleyen Pedersen, “45 kişilik anayasa yazım kurulu heyeti gündem maddeleri üzerinde kendi arasında anlaşamadı” dedi.





Heyetlerin tekrardan bir araya gelip gelmeyeceğine ilişkin de Pedersen, “Heyetler arasında fikir birliği sağlamaya çalışıyoruz ama maalesef hala o aşamaya gelmiş değiliz” diye belirtti.





Bir gazetecinin “Türkiye’nin Kuzey ve Doğu Suriye topraklarını işgal etmesi bu görüşmelerin önünde engel teşkil ediyor mu? “sorusu üzerine Pedersen, Türkiye’nin önce ABD daha sonra Rusya ile yaptığı antlaşmaları hatırlattı ve Türkiye’yi ateşkese saygı duymaya çağırdı.





Pedersen, anayasa komitesi çalışmalarınının korunması ve onun önüne geçecek yaklaşımlardan uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.





Kuzey ve Doğu Suriye’de yaşananları yakından takip ettiğini belirten Pedersen, BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı Suriye kararlarını hatırlatırken, “Suriye’nin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini bir kez yine yineliyorum” dedi.