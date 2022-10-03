Samanyolu Haber /Gündem / BM'den acı tablo: Türkiye'de 14,8 milyon kişi yetersiz besleniyor /03 Ekim 2022 18:07

BM'den acı tablo: Türkiye'de 14,8 milyon kişi yetersiz besleniyor

Birleşmiş Milletler'in verileri Türkiye'de hem yetişkinlerin hem de çocukların önemli bir bölümünün yetersiz beslendiğini ortaya koydu.

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CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Birleşmiş Milletler’in ilan ettiği Dünya Çocuk Günü ile ilgili hazırladığı raporu açıkladı.

Raporda, şu tespitlere yer verildi:

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı’nın (WFP) bu yılın haziran ayı verilerine göre ise, 82,3 milyon nüfuslu Türkiye’de 14,8 milyon kişi yeterli gıda tüketemiyor. Veriler 5 yaş altı çocukların yüzde 1,7’nin akut yetersiz beslenme, yüzde 6’nın ise kronik yetersiz beslenme yaşadığını ortaya koyuyor.

Türkiye’ye ilişkin açlık verilerinin ‘kaldırılması’ ya da ‘görünmemesi’ başka bir durumu hatırlatıyor. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü de 2002-2017 arasındaki cinsel istismar verilerini erişime kapatmıştı. Açlık verilerinin görünmemesi, cinsel istismar suçlarına ilişkin verilerin erişime kapatılması AKP’nin son yıllardaki uygulamaları.

(Derin Yoksulluk Ağı’nın İstanbul’da görüştüğü) Ailelerin yüzde 85’i yeterli besine ulaşamıyor. Ailelerin yüzde 74’ü bebek maması ve bezi almakta zorlanırken, yüzde 21’i hiç alamıyor. Aileler 0-3 yaş çocuklarını hazır çorba, şekerli su, pirinç lapası gibi besin değeri bu yaş grubu için yeterli olmayan besinlerle beslemek zorunda kalıyor. Görüşülen hanelerin yüzde 13’ünde çocukların çalıştığı görülüyor.
Bu hanelerin yüzde 6’sında eve sadece çocukların gelir getirdiği ortaya çıkıyor.

2019 yılında yapılan Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması’na göre, 5-18 yaş arası çocuklarda bodurluk oranı yüzde 4,6; çok zayıf olanların oranı yüzde 15,6; obezite oranı yüzde 8,3.

Ayrıca meslek liselerindeki bu durum nedeniyle çocuklar eğitimden kopuyor. Geçtiğimiz yıl 700 bine yakın öğrenciyi sisteme kattılar fakat bu öğrencilerin 200 bini sınıfta kaldı, bu öğrenciler işletmeye de gitmedi okula da gitmedi.

TÜİK verilerine göre, 2014-2017 yılları arasında 7.466’ı erkek, 51 bin 818’i kız olmak üzere toplam 59 bin 284 çocuk cinsel istismara maruz kalmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aynı yıl yayımlanan verilere göre Türkiye’de 5-17 yaş aralığında 720 bin çocuk, işçi olarak çalışıyor.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi verilerine göre, 2021 yılında Türkiye’de en az 62 çocuk işçi yaşamını yitirdi.


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